Lo Stretto di Hormuz è un passaggio fondamentale per il commercio energetico mondiale. Recentemente, il cessate il fuoco tra Israele e Iran ha ridotto il rischio di un blocco della via marittima, ma l’Iran ha già espresso intenti simili in passato. Un eventuale intervento in quest’area potrebbe avere ripercussioni significative sul mercato globale.

