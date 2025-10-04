Stress e pressioni commerciali nel lavoro in Italia oggi

Nella trasmissione “Benessere Lavoro Sì, Subito!” condotta da Max Viggiani, si è discusso di uno dei problemi più urgenti nel mondo del lavoro: lo stress legato alle pressioni commerciali, in particolare nel settore bancario, e il ruolo delle banche nel contesto socio-economico. Fulvio Furlan, Segretario Generale di UILCA, ha sottolineato che il benessere lavorativo deve considerare anche aspetti umani, sociali e familiari, evidenziando il legame con la salute dei lavoratori.

L’intervento di Claudia Dabbene ha evidenziato le gravi conseguenze delle pressioni commerciali, descritte come forme di disagio lavorativo. Queste pressioni, derivanti da continue richieste di vendita, creano ansia e frustrazione nei dipendenti. Furlan ha ricordato come da anni la UILCA denunci queste problematiche, ottenendo nel 2017 un accordo nazionale per combattere tali pressioni.

La Lombardia è stata identificata come un’area critica dove i lavoratori subiscono stress da nuovi modelli organizzativi. Dabbene ha sottolineato che spesso i lavoratori non riconoscono il loro stato di stress, portando a una normalizzazione della situazione. Il Dott. Pietro Antonio Patanè ha aggiunto che lo stress non è solo psicologico, ma anche organizzativo, e ha sollecitato un approccio più completo nella valutazione del benessere lavorativo.

Furlan ha denunciato anche la desertificazione bancaria, che colpisce le fasce più vulnerabili della popolazione. Ha sollecitato un coinvolgimento maggiore della politica nel settore, non limitato a interventi occasionali. Infine, si è discusso dell’importanza della formazione continua e della creazione di indagini sul clima lavorativo per monitorare il benessere dei lavoratori. Tutti gli ospiti hanno concordato sull’importanza di riconoscere e segnalare i problemi lavorativi come un diritto fondamentale.