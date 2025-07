Stress e lavoro: come ritrovare l’equilibrio perduto

Nell’era moderna, il tema del benessere lavorativo e della gestione del tempo sta acquisendo sempre più rilevanza. In Italia, il 56% della popolazione si sente stressata dalla mancanza di tempo, mentre il 61% lamenta una vita frenetica e poco tempo libero. Questo fenomeno, definito cronopenia, evidenzia la pressione sociale a essere sempre occupati, generando una cultura dell’iperproduttività che può risultare inefficace.

Il sovraccarico di lavoro è spesso visto come sinonimo di impegno, mentre in realtà porta a una situazione di burn-out per l’80% degli italiani, con il 76% che manifesta almeno un sintomo di esaurimento. Questa continua reperibilità e l’atteggiamento “always on” favoriscono una dipendenza dagli stimoli digitali, riducendo la capacità di concentrazione e frammentando l’attenzione.

Inoltre, le riunioni disfunzionali e il bisogno di validazione esterna possono compromettere l’autostima individuale e il clima aziendale, portando a un turnover elevato, che in Italia ha raggiunto il 34%. Nonostante le evidenti conseguenze sul benessere psicofisico, l’impatto sulla produttività è meno immediato: la pressione per essere sempre attivi riduce l’efficienza e la qualità del lavoro, poiché mancano momenti di profonda concentrazione.

Le aziende stanno introducendo iniziative come le “Deep Work Hours”, periodi dedicati al lavoro senza interruzioni, per promuovere una maggiore concentrazione. Le nuove generazioni, in particolare la Gen Z, si concentrano sempre più sulla salute mentale e cercano ambienti di lavoro che supportino un sano equilibrio tra vita personale e professionale. Questi giovani vedono anche nell’intelligenza artificiale un’opportunità per gestire meglio il tempo, ma devono affrontare la sfida di garantire che non diventi uno strumento per aumentare il carico di lavoro.