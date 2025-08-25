26.1 C
Stress da rientro per cani e gatti al ritorno dall’estate

Da StraNotizie
Cani e gatti possono soffrire di stress al rientro dalle vacanze. Questo stress si manifesta attraverso apatia, diminuzione della prontezza agli stimoli, isolamento o, al contrario, agitazione e nervosismo. Secondo Federico Coccia, veterinario di Ca’ Zampa, il rientro a una routine consolidata richiede tempo e pazienza, soprattutto se il viaggio di ritorno è stato lungo.

I cani, che hanno goduto della libertà delle vacanze, impiegheranno qualche giorno per ritornare alle loro abitudini quotidiane. A casa, le uscite devono avvenire regolarmente, tre volte al giorno, e tornare al parco è fondamentale. Alcuni cani possono manifestare stress e nervosismo durante questo periodo di adattamento. Inoltre, riguardo all’alimentazione, è consigliabile non cambiare il tipo di cibo ma solo la quantità, aumentando gradualmente le porzioni in vista dell’autunno.

Anche i gatti non sono esenti dallo stress da rientro. Sebbene durante le vacanze vivano in ambienti diversi, come case al mare o in montagna, si adattano rapidamente e devono di nuovo ritornare nella loro casa, che rappresenta la loro zona di comfort. Questo cambiamento può generare un ulteriore stress, poiché i gatti sono molto legati ai loro spazi familiari. Al rientro, i mici potrebbero isolarsi e prendere tempo per riconoscere gli odori familiari della casa, un comportamento del tutto normale.

