Lo streptococco del gruppo B è una delle principali cause di morte prematura neonatale: colpisce un neonato ogni mille. È ora di pensare ad un vaccino. Lo rivela uno studio condotto dagli scienziati dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) e della London School of Hygiene & Tropical Medicine (LSHTM), che dopo aver analizzato i dati, hanno lanciato l’allarme chiedendo che vengano implementati gli sforzi per individuare un vaccino efficace contro questo batterio che ogni anno causa 100 mila morti in età neonatale, mezzo milione di nascite pretermine e 46 mila casi di bimbi nati morti.

Diversi candidati sono in fase di sviluppo, ma non esiste ancora un’alternativa disponibile. L’obiettivo: organizzare strategie di immunizzazione materna che trasferiscano risposte immunitarie forti, durature e protettive contro lo streptococco B attraverso la placenta.

“Questo lavoro – dichiara Phillipp Lambach, funzionario medico del dipartimento Immunizzazione, vaccini e sostanze biologiche dell’Oms – mostra come lo streptococco di gruppo B rappresenti una grave e sottovalutata minaccia alla sopravvivenza e al benessere dei neonati”.

In pratica, tengono a sottolineare gli scienziati, i decessi dovuti a questo patogeno sono molto più numerosi di quanto ipotizzato in precedenza”. Gli autori hanno stimato che se la vaccinazione contro lo streptococco B venisse somministrata almeno al 70% delle donne in gravidanza, si potrebbero evitare circa 50 mila decessi ogni anno e 170 mila nascite pretermine. Il ritorno monetario che scaturirebbe dal vaccino, concludono, potrebbe ammontare a circa 17 miliardi di dollari.

Nonostante lo streptococco B sia innocuo per la maggior parte delle donne in gravidanza che lo contraggono, i bambini che lo acquisiscono dalle madri durante la nascita possono avere conseguenze anche molto gravi in un periodo che va dai 7 ai 90 giorni dalla nascita. Con sintomi come sepsi, polmonite, meningite.

Afferma Joy Lawn, direttrice del Maternal Adolescent Reproductive & Child Health presso Center LSHTM: “E’ una seria sfida per ogni famiglia colpita. La vaccinazione potrebbe salvare la vita di centinaia di migliaia di bambini. Nonostante siano trascorsi oltre 30 anni dalla prima proposta di immunizzazione contro questo patogeno, non esiste ancora un trattamento preventivo efficace”.

Secondo le stime del rapporto, circa il 15 per cento di tutte le donne incinte nel mondo contrae lo streptococco del gruppo B, trattato attualmente con una profilassi antibiotica somministrata durante il travaglio, ma anche nelle regioni con un’elevata copertura sanitaria permangono rischi significativi per la salute del neonato.

“L’impatto più evidente di un nuovo vaccino contro lo streptococco si verificherebbe nei paesi a basso e medio reddito – osserva Martina Lukong Baye, coordinatrice del Programma nazionale contro la mortalità materna in Camerun, altra firma dell’articolo – dove lo screening e la somministrazione di antibiotici intrapartum sono più difficili da implementare. Per questo, chiediamo di considerare questa urgenza come una priorità morale”.