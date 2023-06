Stregone ha fatto una macumba per far lasciare gli Oriele: Oriana si spaventa

La straordinaria soap opera che ci stanno regalando Oriana Marzoli, Daniele Dal Moro, le Orianistas e gli Oriele è ricca di colpi di scena. Dopo le lacrime dell’ex gieffina, le accuse di lui, le room con i fan che urlano e litigano è arrivata la svolta horror con uno stregone. Insomma, non si vedevano plot twist così meravigliosamente trash dai tempi di Pratiful, Mark e il Monsignore.

Lo stregone e la macumba per separare Oriana e Daniele.

Ieri notte Oriana è entrata nuovamente in una room su Twitter e una signora le ha fatto una bizzarra confessione. La fan ha rivelato che la settimana scorsa in una room, delle ragazze avrebbero invitato uno stregone per fare una macumba per far separare Dal Moro e la Marzoli.

“Scusami tesoro ma devo farti una rivelazione. Qualche sera fa, tra giovedì e venerdì della settimana scorsa, una room fatta da alcune finte fan, è stata fatta con un mago. Io non ci sono entrata perché queste cose mi fanno spavento. Hanno fatto una room per fare una macumba contro di te, contro di voi, contro la coppia. Poi però dopo 48 ore è successo il devasto. Io te lo sto dicendo per metterti in guardia e farti capire i personaggi. – ha continuato la donna – Io non mi sognerei mai di fare una room per fare una macumba contro una coppia. A me spaventa solo l’idea di questa cosa. Noi fan siamo state in ansia. Ti garantisco che alcune si spacciano per tue fan, ma chi fa queste cose non è un vero fan fidati”.

Oriana ha risposto dicendo – grazie al cielo – che non pensa che sia stato il mago a far sgretolare la sua relazione con il veneto: “Adesso però mi spavento pure io! Però devo dire che le cose non andavano benissimo ultimamente, quindi non penso che sia stata la macumba“.

Italian Horror Story: le room.

“Hanno fatto una macumba e dopo otto ore è successo il devasto” #oriele — Lore🧊 (@lolloonthenet) May 31, 2023