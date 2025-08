Street Food al Circeo: Gusti da Scoprire dal 7 al 10 Agosto

L’estate al Circeo si arricchisce di un evento dedicato ai gourmet: il TTS Food. Questo festival di street food, organizzato da Mela Eventi con la collaborazione della Pro Loco e il patrocinio del Comune di San Felice, si svolgerà dalla sera del 7 fino al 10 agosto.

L’appuntamento avrà luogo nella pittoresca pinetina di piazza Italo Gelmini, dove saranno presenti 25 chef di strada pronti a deliziare i palati con specialità provenienti da varie regioni italiane e dal mondo. Dalla carne di scottona sfilacciata ai panini di pesce, le offerte culinarie spaziano da antipasti e primi piatti a dolci e cocktail, assicurando opzioni vegetariane, vegane e senza glutine.

I visitatori potranno esplorare i sapori regionali, come le arancine siciliane, le bombette pugliesi e le olive ascolane marchigiane. Non mancheranno prelibatezze toscane, come hamburger di razza maremmana, e gli arrosticini abruzzesi cotti alla brace. Anche le cucine internazionali saranno rappresentate, con piatti messicani come nachos e burritos, specialità greche come pita e souvlaki e classici della cucina indiana come pollo al curry.

Il festival offrirà anche dolci tradizionali e rivisitazioni moderne, accompagnati da un’ampia selezione di bevande. L’evento si svolgerà ogni giorno dalle 18:00 alle 24:00, con ingresso libero per tutti.