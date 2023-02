Street Fighter 6, il montepremi della coppa Capcom sarà di 2 milioni di dollari

La Capcom Cup IX, il torneo ufficiale di Street Fighter, è giunta a conclusione a Los Angeles con MenaRD della Repubblica Dominicana che ha sconfitto Zhen della Cina per diventare il più grande giocatore di Street Fighter V: Champion Edition al mondo. In seguito all’evento, Capcom ha annunciato che la stagione 2023 del Capcom Pro Tour (CPT) incoronerà il suo primo campione per il prossimo Street Fighter 6 e i giocatori si sfideranno per un primo premio di 1 milione di dollari alla Capcom Cup X, il premio in denaro più alto di sempre per un vincitore della coppa Capcom. Il montepremi complessivo per il Capcom Cup Pro Tour sarà di oltre 2 milioni di dollari. La stagione 2023 del Capcom Pro Tour dovrebbe iniziare quest’estate e comprenderà il programma offline, online e il programma World Warrior regionale. Street Fighter 6 sarà pubblicato il 2 giugno per PC, PlayStation e Xbox, e offrirà diverse modalità inedite per la serie, così come nuovi personaggi e grandi ritorni dalla serie classica. Tra questi Ryu e Ken, naturalmente, ma anche Chun Li, Guile e Blanka.