Street Fighter 6 giocabile al Milan Games Week & Cartoomics

Capcom e il partner distributivo Plaion hanno annunciato che i giocatori potranno provare per la prima volta in anteprima in Italia Street Fighter 6, su console PlayStation 5, in occasione di Milan Games Week & Cartoomics dal 25 al 27 novembre. Presso l’area PlayStation, all’interno del Padiglione 16 dedicato all’intrattenimento videoludico nell’ambito della Gaming Zone powered by Gamestop, i partecipanti della manifestazione avranno l’opportunità di provare il gioco in versione trial. La demo supporterà il multiplayer locale e due giocatori potranno sfidarsi in real-time scegliendo tra otto personaggi tra cui Luke, Jamie, Ryu, Chun-Li, Ken, Guile, Kimberly e Juri. Street Fighter 6 arriverà in tutto il mondo nel 2023 e rappresenta la prossima evoluzione della serie, alimentata dal RE Engine proprietario di Capcom. Street Fighter 6 abbraccia tre modalità di gioco distinte, tra cui Fighting Ground, World Tour e Battle Hub. L’esperienza include anche nuove funzionalità di gioco, oltre a una grafica migliorata per ogni aspetto del gioco. Sarà disponibile su PS4, PS5, Xbox Series e PC.