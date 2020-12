Talassemia e anemia falciforme, patologie ereditarie del sangue che in Italia colpiscono quasi 10mila persone. E per le quali, nonostante i progressi della ricerca, le donazioni di sangue rimangono ancora oggi una terapia salvavita. Per sensibilizzare su queste patologie, e ricordare quanto è grande il contributo che ognuno di noi può dare attraverso un semplice gesto, quello della donazione di sangue, Novartis ha lanciato la campa “Blood Artists”, un’iniziativa rivolta a tutta la popolazione, per raccontare la vita dei pazienti che convivono con queste patologie attraverso la street art.

Il progetto è portato avanti in collaborazione con Avis (Associazione Volontari Italiani del Sangue), Fondazione Italiana “Leonardo Giambrone” per la Guarigione dalla Talassemia e Drepanocitosi, UNIAMO FIMR (Federazione Italiana Malattie Rare), United Onlus (Federazione Nazionale delle Associazioni per le Anemie Rare, e Talassemie e la Drepanocitosi) e con il patrocinio di SITE (Società Italiana Talassemie ed Emoglobinopatie) e Fondazione For Anemia.

“In questi anni sono stati fatti enormi passi avanti per allungare la vita dei pazienti con anemia falciforme e talassemia e migliorarne la qualità, ma non è abbastanza”, ha spiegato Gian Luca Forni, presidente della Società Italiana Talassemie ed Emoglobinopatie (SITE), in occasione del lancio della campagna. “C’è ancora poca consapevolezza sul carico assistenziale che gravita su di essi. La forza di una campagna come Blood Artists è quella di sperimentare un linguaggio innovativo per parlare a tutti di queste malattie congenite del sangue ancora poco conosciute nonostante la larga diffusione che hanno in paesi come l’Italia”.

“BloodArtists” metterà al centro i bisogni dei pazienti con anemia falciforme e talassemia, rendendoli protagonisti di opere di Street Art, per aiutarli a raccontare l’impatto che hanno queste malattie sulla loro vita quotidiana. E mostrare così alla popolazione il peso assistenziale, sociale e fisico che rappresentano ancora oggi per chi ne soffre. Come nel caso di Costanza, che convive con l’anemia falciforme e la talassemia dall’età di 14 anni ed ormai è dipendente dalle trasfusioni. Nonostante tutto, Costanza si è laureata, ha trovato un lavoro che le dà soddisfazione, si è sposata e ha adottato due figlie. Fin da adolescente ha dovuto confrontarsi e imparare a convivere con le crisi dolorose, crisi così forti da dare la sensazione quasi di una morte prematura. Ma questo non solo non lo ha vissuto come un limite, ma come una determinazione ancora più forte per realizzare i suoi desideri.

Per raccontare le storie di altri pazienti che, come Costanza, affrontano ogni giorno la lotta contro talassemia e anemia falciforme, il progetto BloodArtists coinvolgerà sia le piazze virtuali, attraverso il canale Instagram dedicato @blood.artists, sia quelle fisiche. Prima tappa Cagliari, capoluogo di una delle regioni italiane con il più alto tasso di incidenza di persone con talassemia. Qui tre famosi Street Artists, Coquelicot Mafille, Stereal e Napal, hanno interpretato la storia e di Giorgio Pio, Annarita e Costanza, persone che da anni convivono con la talassemia e l’anemia falciforme e protagonisti simbolici della storia di migliaia di pazienti in tutta Italia. Le opere sono state realizzate sul muro della scuola primaria Via Flavio Gioia, accanto alla sede Avis.

“Da sempre la promozione della donazione di sangue trova nell’arte una delle sue massime espressioni: è attraverso la potenza evocativa delle immagini che l’animo umano si emoziona e coglie il significato più profondo di valori nobili come la solidarietà e la generosità”, ha sottolineato Gianpiero Briola, Presidente Nazionale di Avis, Associazione Volontari Italiani del Sangue. “Nel nostro Paese ogni giorno oltre 1.800 pazienti necessitano di trasfusioni di sangue e grazie all’apporto costante di oltre 1,6 milioni di donatori l’Italia si conferma un Paese autosufficiente nella raccolta di globuli rossi. Un discorso diverso va fatto per le donazioni di plasma che, seppure in crescita, non sono ancora riuscite a sopperire le necessità interne. Per questo è importante incentivare la donazione soprattutto tra i giovani, affinché possano farsi portavoce di quel messaggio di cittadinanza attiva che AVIS, da oltre novant’anni, diffonde in tutto il mondo”.