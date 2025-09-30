Streaming legale in Italia: film e serie gratis per tutti

Buone notizie per gli amanti dei film e delle serie TV: ci sono numerosi siti di streaming video gratuiti e legali per gli utenti di smart TV. Con l’avvicinarsi della stagione fredda, si fa sempre più desiderosa l’idea di trascorrere le serate avvolti in una coperta, davanti a un buon film o a una serie avvincente.

In un panorama di piattaforme come Netflix e Prime Video, insieme ai servizi italiani in crescita come Raiplay e Mediasetinfinity, esistono anche alternative gratuite per chi non desidera abbonarsi.

Uno dei siti più noti è 123Movies, dove si possono trovare film, serie TV, animazioni, documentari e reality show. La sua interfaccia intuitiva rende facile la navigazione, e gli utenti possono attivare o disattivare i sottotitoli, ideale per chi studia le lingue. Non è necessario alcun abbonamento, ma è richiesta una registrazione.

Pluto TV offre invece una qualità video e audio eccellente, con contenuti in italiano e una gamma che include film, eventi sportivi e documentari. Apprezzato per la sua sicurezza e l’assenza di registrazione, è disponibile su dispositivi iPhone e Android.

Un altro sito da considerare è AZMovies, che presenta una vasta selezione di film, documentari e serie TV in HD. Sebbene possa avere pubblicità occasionali, l’accesso è completamente gratuito.

Per gli appassionati di cinema d’epoca, Archive.org propone una collezione di film classici e cortometraggi storici, tutti non protetti da copyright. Infine, non dimentichiamo YouTube, che offre un ricco catalogo di film, documentari e serie, con la possibilità di registrazione tramite un account Google per accedere ai contenuti gratuiti.