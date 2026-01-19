Lo streaming in Italia è stato straordinario. I dati mostrano che le piattaforme non sono più solo spazi di evasione, ma luoghi in cui si intrecciano intrattenimento, attualità e identità culturale. L’Italia si posiziona al 5° posto per la produzione di contenuti in streaming, con il 19% di preferenza per i film e il 16% per le serie TV nostrane.

Tra i film più popolari ci sono “Conclave”, “Follemente” e “Anora”, che hanno catalizzato l’attenzione degli spettatori grazie a storie forti e grande impatto emotivo. A guidare la top 3 nello streaming in Italia è “FolleMente”, un viaggio introspettivo nelle fragilità moderne, seguito da “Il ragazzo dai pantaloni rosa” e “Io sono la fine del mondo”.

Sul fronte della serie tv, “M. Il figlio del Secolo” si afferma come la serie tv italiana più gettonata dell’anno, seguito dall’emergere di “Adolescence”, una vera e propria rivelazione dell’anno capace di generare un ampio dibattito sui media e tra il pubblico. Il pubblico ha continuato a premiare i grandi drammi e le storie dark e le produzioni di alto valore narrativo, come “Mercoledì”, “Il Mostro” e “Monster: la storia di Ed Gein”.

Nonostante le lunghe attese tra una stagione e l’altra, è stato anche l’anno di grandi ritorni nello streaming in Italia, con produzioni come “Squid Game”, “The Last of Us” e “The White Lotus” che continuano a dominare l’immaginario collettivo. Il Festival di Venezia ha lasciato il segno, confermandosi un’occasione fondamentale per nobilitare le produzioni seriali e cinematografiche. I dati confermano che lo spettatore italiano non è più un consumatore passivo, ma ricerca significato e qualità nella scrittura, apprezzando la capacità di osare e di raccontare la complessità del presente.