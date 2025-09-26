Streaming in Italia: Novità e Scadenze su Prime Video

Siamo all’ultimo weekend di settembre e gli abbonati di Prime Video possono scoprire nuove proposte. Tra le ultime uscite, spicca la serie Hotel Costiera, la quale, insieme ai nuovi episodi di The Terminal List: Lupo Nero e Gen V 2, offre una vasta scelta di intrattenimento. Per chi ama il cinema, è anche disponibile il film The Silent Hour. Si consiglia di dare un’occhiata alla sezione con i titoli in scadenza, poiché molti classici lasceranno la piattaforma nei prossimi giorni.

Hotel Costiera è una serie crime italo-americana con sei episodi già disponibili. Narra la storia di Daniel De Luca, un ex marine che ritorna in Italia per risolvere i problemi degli ospiti di un lussuoso hotel a Positano, mentre cerca di ritrovare Alice, la figlia del proprietario scomparsa. La serie è diretta da Adam Bernstein e Giacomo Martelli, con un cast che include Jesse Williams, Maria Chiara Giannetta e altri.

Gen V Stagione 2, Episodio 4 è disponibile e prosegue la sua programmazione, con gli episodi pubblicati ogni mercoledì. Questo episodio introduce spettatori in un evento speciale, avvisando dei rischi legati alla partecipazione.

The Terminal List: Lupo Nero, episodio 7, racconta di Ben, un ex agente che vive sotto pseudonimo in Germania, mentre cerca vendetta per i suoi torti subiti nel mondo dello spionaggio.

The Silent Hour è un film che segue un detective non udente mentre affronta una rete di poliziotti corrotti.

Infine, tra i titoli in scadenza, ci sono film iconici come Rocky, Il silenzio degli innocenti e Scarface, da non perdere prima della loro uscita dalla piattaforma. Buon weekend di visione!