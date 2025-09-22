Streaming in Italia: 5 Serie TV da Non Perdere

Il made in Italy sta guadagnando sempre più spazio sulle piattaforme streaming, diventando non solo uno sfondo ma un vero protagonista delle produzioni. Diverse serie TV stanno mettendo in risalto il nostro paese, con ambientazioni suggestive e un cast che include nomi rinomati del cinema italiano.

Su Netflix, un esempio è la nota serie Emily in Paris, che nella quarta stagione si sposta a Roma, esplorando iconiche location come il Colosseo e la Fontana di Trevi, e vedendo anche un’interazione con l’attore Raoul Bova. Un’altra produzione degna di nota è Master of None, in cui il protagonista Dev si reca a Modena per studiare l’arte della pasta, dove nasce una speciale connessione con Francesca, interpretata da Alessandra Mastronardi.

Prime Video porta la narrazione sulla Costiera Amalfitana con Hotel Costiera, dove Daniel De Luca, un investigatore privato, affronta avventure a Positano, affiancato da Maria Chiara Giannetta nel ruolo di Adele Caetani.

Disney+ offre una visione unica attraverso Tucci in Italy, una serie in cui l’attore italo-americano Stanley Tucci esplora le città italiane, raccontando storie e piatti tipici.

Infine, su Now TV troviamo The Young Pope, che narra le vicende di Lenny Belardo, un cardinale giovane eletto Papa, girato in splendidi luoghi italiani, da Venezia alle Isole Eolie. Questa serie, diretta da Paolo Sorrentino, include anche il talento di Silvio Orlando.

Il panorama delle serie TV ambientate in Italia si sta ampliando, offrendo al pubblico storie coinvolgenti e paesaggi mozzafiato.