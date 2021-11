“La maggior parte dei contenuti è costruito intorno a streamer e content creator. Più di 7 milioni di loro vanno in diretta attirando un pubblico di 30 milioni di persone ogni giorno e, in ogni momento, sono sintonizzate in diretta 2,5 milioni di persone. Ogni giorno i partner di Twitch creano più contenuti di quelli disponibili nell’intero catalogo di Netflix”: a dirlo è Damian Burns, senior vicepresident di Twitch per l’aerea Emea.

Twitch è un servizio di live streaming interattivo, con contenuti basati sulle passioni, che spaziano dal gaming allo sport, dall’intrattenimento alla musica e molto altro. Quest’anno ha compiuto dieci anni, macinando numeri impressionanti, confermati da Burns: “Dal 2011 abbiamo ottenuto oltre 67 miliardi di ore di visualizzazione, pari a 8 ore per ogni persona sul pianeta. Nel 2020 il numero di spettatori è stato di 86 volte superiore rispetto a quello del 2011, e ogni mese del 2021 ha superato qualsiasi mese del 2020 o di anni precedenti. Dietro questi numeri c’è una grande comunità di creator, con oltre 26 milioni di canali attivi solo nel 2020. Se tutti questi canali formassero il paese di Twitch, sarebbe più grande di oltre il 70% dei Paesi del mondo”.

Il successo degli streamer e del servizio dipende dalla community. Il ruolo di Twitch, secondo Burns, è garantire che le comunità possano formarsi, sostenerle, aiutare le persone a trovare i contenuti che amano e trovare nuovi modi per farli interagire: “Creare strumenti per l’interazione è quindi estremamente importante”.

Streaming

Dal gaming all’intrattenimento a 360 gradi

Storicamente Twitch è la casa del gaming e degli eSport, perché gli appassionati di videogiochi sono stati i primi a popolarla: “Il gaming è una passione enorme e un’industria multimiliardaria a livello globale, quindi non deve sorprendere che nell’ultimo decennio le persone si siano riversate su Twitch per guardare i migliori giocatori e interagire con loro”. Ma “i videogiocatori non sono monoliti e come tutti hanno una serie di interessi e condividerle con la community è il cuore di Twitch. Per questo motivo i contenuti non legati al gaming si sono evoluti, quadruplicando solo negli ultimi 3 anni”.

Argomenti e canali legati allo sport sono cresciuti esponenzialmente in tutto il mondo e in particolare nella regione Emea (la sigla sta per Europe, Middle East, Africa), di ben 13 volte rispetto all’anno precedente. L’Italia, ci ha detto Burns, è il fiore all’occhiello, con la Juventus e il Milan che hanno aperto un canale a fine 2020, seguiti da molti altri club.

Le innovazioni, ha aggiunto Burns, sono soprattutto due: “La capacità di fornire a un pubblico globale contenuti per qualsiasi sport, anche di nicchia, permettendo ai fan di esserne parte. Un esempio estremamente popolare su Twitch è il beach volley. Un secondo punto è l’esperienza chiamata second screen, che si affianca all’evento sportivo. I nostri streamer stanno reinventando il modo in cui viene commentato l’evento sportivo, basti pensare ai canali di Christian Vieri e Fabrizio Romano in Italia. Fabrizio ha persino trasmesso in streaming il suo giorno di lavoro più impegnativo dell’anno, l’intera giornata della scadenza dei trasferimenti del calciomercato, facendo 12 ore di diretta e rispondendo alle domande della community in chat”.

Lunghi mesi di lockdown sempre connessi

Nel 2020 la piattaforma ha superato il trilione di minuti guardati e i contenuti sono cresciuti in tutte le categorie, ci ha detto ancora Burns: “Durante il lockdown le persone avevano bisogno di due cose per noi fondamentali, cioè intrattenimento e senso di comunità. Siamo diventati una casa virtuale per tanti che sono riusciti a guadagnarsi da vivere su Twitch. Quello che mi stupisce sempre è la grande fantasia della community, con gli scacchi che sono stati uno dei casi di maggiore successo all’inizio della pandemia, in crescita del 730% dal primo trimestre del 2020”.

L’Italia vista da (e su) Twitch

Come detto, quello del nostro Paese è un mercato importante: “La creatività e la professionalità dei creatori italiani è di altissimo livello. Dal punto di vista del mix di contenuti, l’Italia è un mercato ben assortito e molte delle tendenze riscontrate a livello globale le vediamo anche nel vostro Paese. Per il gaming ci sono creator come LyonWGFLive, popolare giocatore di Minecraft, che si è unito a Twitch nel febbraio 2021 e ha già accumulato oltre 630mila follower. Gta è popolarissimo, con creator che costruiscono personaggi e narrazioni mentre interagiscono tra loro”. Ancora: “L’Italia spicca anche per numero di partner femminili di alto livello come Kurolily, streamer versatile che di recente ha intervistato musicisti famosi, o CKibe, nota per gli artwork animati e la creazione di emotes personalizzate per altri creator. Inoltre, sempre più giornalisti e commentatori politici usano Twitch per ospitare discussioni e condividere i loro punti di vista con la community. Infine, impossibile non menzionare Vieri e la BoboTV, dove ospita amici ed ex calciatori a chiacchierare di calcio”.

Favorire l’inclusione e prevenire il fenomeno dell’hate speech

Il problema dell’hate speech, cioè dei discorsi che incitano all’odio, è stato troppe volte sottovalutato e minimizzato dai gestori dei social e delle piattaforme streaming, Burns sostiene che inclusività e diversità non siano solo parole chiave per Twitch, ma concetti al centro del lavoro quotidiano: “Crediamo che Twitch sia reso migliore da voci diverse e quindi operiamo per fornire risorse e opportunità a creator provenienti da ogni ambiente che propongono diversi tipi di contenuti. Per noi minimizzare i danni per i nostri iscritti è una priorità rispetto alla libertà di espressione, e limiteremo alcune esternazioni con l’obiettivo di proteggere gli utenti e moderare i comportamenti volti all’odio e alle molestie”.

Per arrivare a questo risultato, la piattaforma fornisce costantemente nuovi strumenti per aiutare a mantenere sicura la community e linee guida molto severe che stabiliscono i limiti di ciò che è accettabile.

Twitch utilizza sia la moderazione umana sia soluzioni tecniche come Auto-mod, che permette agli streamer di controllare i contenuti che possono o non possono essere condivisi in chat, ci ha spiegato Burns: “Gli streamer invitano la community ad agire come moderatori e ad aiutare a mantenere l’ambiente sicuro. Quando viene identificata una violazione delle policy prendiamo provvedimenti in linea con la gravità e la frequenza dell’infrazione, si può andare da una sospensione temporanea a un ban permanente dell’utente o degli utenti coinvolti. Lavoriamo costantemente sulle nostre politiche e sui nostri strumenti di prevenzione”.

Videogiochi

La pubblicità veicolata attraverso Twitch

“Se vuoi raggiungere le persone meno raggiungibili sui canali tradizionali, Twitch è il posto in cui trovarle. I Millennial e la Generazione Z, che tradizionalmente rifiutano la pubblicità, non solo possono essere trovati sulla nostra piattaforma, ma accolgono favorevolmente la pubblicità”: la capacità degli streamer di ricavare un guadagno è fondamentale per Twitch, quindi la pubblicità gioca un ruolo importante e secondo Burns la community è pronta ad abbracciare qualsiasi marchio che faccia un passo autentico nel loro mondo. “Sul servizio sono disponibili una gamma di soluzioni pubblicitarie che vanno dai tradizionali annunci di 30 secondi alle interazioni con gli streamer, fino a spot e campagne personalizzate. Brand di tutti i tipi, endemici e non, possono essere trovati su Twitch”.

Alcune fra le campagne più interessanti sono state create di recente dal Brand Partnerships Studio come quella per Pringles che ha dato vita a Frank lo zombie insieme alla community di Twitch: “La community ha lavorato insieme a Porsche in vista della prossima stagione di Formula-E e Burberry ha deciso di trasmettere una sfilata di moda su Twitch. Grazie a questo genere di collaborazioni, i brand e il messaggio pubblicitario diventano, loro stessi, momenti di contenuto”.