“Il lavoro ha bisogno di essere accudito, soprattutto adesso che la pandemia rischia di far diventare ancora più fragile il nostro Paese”. Si può riassumere in questa frase dell’amministratrice delegata di Coop Italia, Maura Latini, lo spirito che ha animato l’evento “Cosa sarà?”, lo streameeting di Coop che ieri sera, dalla masseria di Nicola Giuliano a Turi, ha portato sul palco storie, ricordi e musica per raccontare e cantare “l’etica al lavoro”. E’ questo il tema scelto per il terzo appuntamento organizzato da Coop e trasmesso in diretta su Repubblica.it.

Per la prima volta dalla Puglia e per la prima volta con pubblico in presenza, contingentato e distanziato nel rispetto delle norme Covid, la serata ha alternato intrattenimento a momenti di riflessione, con il filo conduttore del lavoro come riscatto, di fronte ad una platea fatta prevalentemente di operai e operaie dell’azienda agricola che ha ospitato l’evento, tra balle di fieno e uva fresca.

La musica della banda municipale di Conversano ha aperto le danze. Sul palco Gino Castaldo e Natasha Lusenti, accompagnati tra un ospite e l’altro dalle note del Stefano Di Battista Quartet, hanno lanciato per primo il videomessaggio che ha dato subito l’impronta alla serata, quello di don Luigi Ciotti, fondatore di Libera, che con le sue parole ha ricordato a tutti che “se c’è una cosa che ci chiede la crisi generata dalla pandemia, è un cambiamento radicale anche del sistema del lavoro”, parlando di caporalato come “emorragia di umanità e una delle fotografie più dure della crisi di civiltà”.

Dialogando sul palco con Francesco Manacorda, caporedattore dell’Economia di Repubblica, l’ad Latini ha confermato la sua visione. “Per migliorare la vita delle persone – ha detto – il cuore pulsante è la qualità del lavoro, e per Coop l’etica al lavoro nelle filiere del cibo è una parte di questo cuore”.

Quindi ancora spazio alla musica, con Noemi e il rapper Murubutu, fino a uno dei momenti più toccanti della serata: l’attrice Veronica Pivetti, al leggio, immersa nella lettura di alcuni brani tratti da “Uomini e caporali”, il libro dello scrittore pugliese Alessandro Leogrande. Le storie di Incoronata e di Maria, i 3 euro come compenso per ogni cassone di pomodori raccolti, migliaia di lavoratori stagionali e centinaia di caporali “che hanno insanguinato il tavoliere delle Puglie”. Storie di violenza e di disperazione. Alessandro Leogrande “ci manca molto – ha detto Pivetti – perché raccontava una realtà terribile ma da raccontare”.

Il palco dello streameeting di Coop ha ospitato anche storie vere di “etica al lavoro”, come quella delle sorelle calabresi Maria Grazia e Anita Minisci e della loro azienda agricola di clementine biologiche. E poi ancora quella di Salvatore Spinelli, della Cooperativa Terra di Puglia: nata nel 2008 su un terreno confiscato alla mafia, “la nostra azienda ha subito scelto di porre attenzione sull’etica per dare lavoro dignitoso – ha spiegato – coinvolgendo anche soggetti che vengono fuori da percorsi di fragilità, sempre nel rispetto dell’ambiente”. Di qui il racconto di una sperimentazione, “riuscita”, con i teli di pacciamatura, quelli che coprono le coltivazioni di pomodori, prodotti dalla cooperativa di Roberto Palladini e che sono fatti interamente con carta riciclabile.

Quindi le testimonianze di Michele Carletti, esperto di gestione etica delle filiere agroalimentari, che ha raccontato la sua esperienza con i lavoratori migranti del ghetto di Rignano, nel Foggiano, e quella di Mario Cifiello, presidente di Coop Alleanza 3.0, che proprio ieri ha visitato, accompagnato dal presidente di Legacoop Puglia, Carmelo Rollo, la Op Terra di Bari di Noicattaro e Casa Sankara a San Severo, l’azienda simbolo del riscatto dei migranti sfruttati dai caporali diventati produttori di pomodoro e di salsa di pomodoro che commercializzano proprio grazie alla distribuzione nelle Coop di tutta Italia. “Sono molto orgoglioso – ha detto Cifiello – di questo barattolo che ha dentro un pezzo di cuore della Coop”.

A chiudere le riflessioni della serata sono state le parole del filosofo Vito Mancuso, di cui è stato trasmesso un videomessaggio: “l’etica rispetto al lavoro – ha detto – è la forza di coesione, quando si rispetta la dimensione etica nel lavoro si onora la logica del lavoro stesso”.

Simbolo dell’intero evento, che ha rappresentato l’anima dei diversi momenti, l’intrattenimento e la riflessione, è stato “L’orchestra dei braccianti”, una band di musicisti-lavoratori dei campi che usano lo strumento sonoro per raccontare le filiere agricole, per raccontare le loro storie.