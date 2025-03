Straziante discorso di Paolo Ciavarro: “Mio figlio non avrà più la nonna”

Lunedì mattina, fuori dalla clinica dove è deceduta Eleonora Giorgi, Paolo Ciavarro e suo fratello Andrea Rizzoli hanno brevemente interagito con i giornalisti, ricordando la madre e chiedendo un momento di privacy per elaborare il lutto. Paolo ha successivamente rilasciato un commovente discorso a La Vita in Diretta, esprimendo il suo profondo dolore, in particolare pensando a suo figlio Gabriele, che crescerà senza la nonna che lo ha tanto amato.

Nel suo intervento, Paolo ha raccontato che il dolore per la perdita della madre vivrà in lui a lungo e ha descrito il vuoto incolmabile lasciato dalla sua scomparsa. Tuttavia, ha anche parlato con affetto degli ultimi anni trascorsi insieme a lei, sottolineando quanto siano stati speciali nonostante la sofferenza. Paolo ha evidenziato come lui e suo fratello abbiano rimesso la madre al centro delle loro vite, apprezzando ogni istante trascorso con lei. Hanno imparato a valorizzare il tempo e a stare uniti nelle difficoltà, grazie alla forza e all’atteggiamento positivo di Eleonora di fronte alla malattia.

Paolo ha concluso il suo toccante discorso affermando che, mentre accetta la realtà della vita e della perdita, il pensiero che Gabriele non avrà la nonna lo colpisce profondamente. Ha aggiunto che, se non fosse stato per Gabriele, la madre non avrebbe lottato così duramente. Andrea, suo fratello, condivide questa consapevolezza. Infine, ha condiviso su Instagram l’ultima foto di Eleonora con il nipote Gabriele, un’immagine che rappresenta il loro legame profondo.