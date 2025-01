STRAY KIDS: Concerto Imperdibile a Roma il 30 Luglio [Info e Biglietti]

Gli Stray Kids saranno in Italia per un’unica data del loro tour europeo il mercoledì 30 luglio 2025, allo Stadio Olimpico di Roma. Il noto gruppo di K-Pop, certificato oro, continua il suo successo con l’annuncio di 7 nuove date nel mondo per il loro Stray Kids World Tour. Tra le nuove date vi sono un ulteriore spettacolo ad Arlington, in Texas, e a Madrid, Spagna, a causa dell’alta richiesta dei fan, oltre a nuove tappe a Roma e Shizuoka, Giappone. Questo tour rappresenta la prima seria di date negli stadi per il gruppo, che segue il loro secondo tour mondiale “MANIAC”, con 42 spettacoli in 18 città.

Con questa nuova tournée, gli Stray Kids puntano a raggiungere un pubblico sempre più ampio, coinvolgendo un numero maggiore di STAY, il nome del loro fandom, in tutto il mondo. Prodotti da JYP Entertainment e promossi da Live Nation, gli spettacoli partiranno dall’Estadio Bicentenario La Florida in Cile il 27 marzo, toccando diverse città come Rio de Janeiro, Los Angeles e Toronto, per concludere a Roma.

Durante il concerto, gli Stray Kids eseguiranno canzoni dall’album “ATE”, pubblicato nel luglio scorso, e brani dai loro album precedenti, tra cui “Back Door”, “God’s Menu” e “MANIAC”, oltre a soluzioni soliste degli 8 membri del gruppo.

I biglietti per l’evento saranno in vendita generale dalle ore 15.00 di mercoledì 5 febbraio 2025.