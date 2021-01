Aggredivano i bambini, li strattonavano e li trascinavano per metterli in punizione, in un caso anche schiaffeggiandoli: due maestre indagate per maltrattamenti su alcuni bambini di una scuola materna. I fatti risalgono a marzo 2019 e i carabinieri in questi giorni hanno notificato un avviso di conclusione delle indagini preliminari, con contestuale informazione di garanzia, emessa dalla procura di Torino, nei confronti di due maestre di una scuola materna di Rivoli, ancora in servizio

Lo scorso anno ai carabinieri di Rivoli erano giunte alcune segnalazioni da parte di genitori dei piccoli alunni, preoccupati per presunti maltrattamenti posti in essere in danno dei loro figli dalle due insegnanti. Tra gli episodi documentati: aggressioni verbali, strattonamenti e in un caso anche uno schiaffeggiamento dei bambini a loro affidati, aventi tutti età compresa tra i 3 e i 5 anni.