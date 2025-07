Strategie per migliorare la tua salute e benessere quotidiano

La preparazione accademica e professionale nel settore della salute è fondamentale per garantire un’adeguata risposta alle emergenze sanitarie. Un esempio significativo è offerto da un professionista con un percorso formativo e una carriera improntata alla medicina delle emergenze.

Dopo aver conseguito la laurea in Medicina all’Università degli Studi di Firenze con il massimo dei voti, ha completato la specializzazione in Malattie Infettive e Tropicali presso l’Università degli Studi di Modena. È anche Medico Competente in Medicina del Lavoro. Ha servito come Ufficiale medico nell’Esercito Italiano, ricoprendo ruoli di grande responsabilità, fra cui Direttore Sanitario e Comandante dei Corsi di Medicina all’Accademia Militare di Modena. Durante la sua carriera ha partecipato a missioni internazionali come “Esperto di Pandemie della NATO” e attualmente riveste il grado di Generale medico della Riserva.

Oltre alla sua esperienza militare, è stato Presidente del Centro Europeo della Medicina delle Catastrofi presso il Consiglio d’Europa e ha fondato l’Associazione Scientifica/Fondazione Scuola Internazionale Medica di Emergenze e Disastri MEDIS. È Professore a contratto all’Università degli Studi di Modena-Reggio Emilia, dove insegna Medicina delle Emergenze e Catastrofi. Inoltre, è il Medico Responsabile del Dipartimento della Difesa Civile e dei Vigili del Fuoco di Modena.

Infine, dirige la redazione della rivista scientifica online “L’ICOSAEDRO”, contribuendo così alla diffusione della conoscenza in ambito medico e scientifico.