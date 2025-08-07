29.1 C
Strategie di investimento: previsioni per un’economia resiliente

Da StraNotizie
Le prospettive economiche globali e i relativi mercati finanziari continuano a suscitare interesse tra gli investitori. Recentemente, Evan Brown, esperto di UBS Asset Management, ha condiviso le sue previsioni riguardo all’andamento dei mercati e delle politiche economiche nei prossimi mesi.

Secondo Brown, l’economia beneficia di aspettative di riduzioni più rapide dei tassi d’interesse, nuovi sgravi fiscali e investimenti significativi nell’intelligenza artificiale. L’analista rimane ottimista riguardo agli asset rischiosi nel medio termine, evidenziando che una maggiore chiarezza nelle politiche economiche potrebbe dare impulso ai mercati, nonostante le sfide macroeconomiche.

Le aziende statunitensi, ha aggiunto, stanno mostrando una notevole capacità di adattamento, continuando a generare utili anche in una fase di incertezze. Tuttavia, ha avvertito che si prevede un periodo di maggiore debolezza, con una possibile volatilità nei dati a breve termine, principalmente in relazione alle decisioni della Federal Reserve. Un eventuale calo del mercato, secondo lui, potrebbe offrire opportunità per nuovi investimenti.

Brown ha anche anticipato un probabile rallentamento dell’economia statunitense e globale, mantenendo, però, la fiducia nella resilienza dei mercati. Nonostante preoccupazioni riguardanti il debito pubblico e l’inflazione, le politiche difensive, come l’acquisto di Treasury, potrebbero prevalere in momenti difficili.

Infine, ha consigliato di adottare una posizione corta sul dollaro statunitense, poiché si prevede che l’economia e i tassi americani abbiano un impatto a ribasso a livello globale. Ha inoltre suggerito di mantenere un’esposizione ai metalli preziosi come misura cautelativa contro inflazione e rischi geopolitici.

