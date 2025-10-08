Strategia europea per l’intelligenza artificiale in crescita

La Commissione europea ha presentato una nuova strategia per l’intelligenza artificiale con due obiettivi principali: ampliare l’uso di questa tecnologia non solo nei servizi, ma anche nell’industria, e promuovere la ricerca e lo sviluppo a livello europeo. Attualmente, la concorrenza negli ambiti dell’IA è in gran parte dominata da Stati Uniti e Cina. Bruxelles ha identificato undici settori, tra cui sanità, robotica, energia e mobilità, nei quali intende concentrare i propri sforzi.

La presidente della Commissione, Ursula von der Leyen, ha dichiarato che il suo obiettivo è far sì che l’Europa diventi leader nell’IA, incoraggiando un approccio “AI first” in tutti i settori chiave. La Commissione ha quindi individuato come prioritari ambiti come il sanitario, il farmaceutico, il manufatturiero, la difesa e la cultura. Per sostenere queste iniziative, si prevede di mobilitare 1 miliardo di euro, proveniente da programmi già esistenti.

L’implementazione dell’IA sarà facilitata dai 57 centri di innovazione digitale già operativi in Italia, noti come European Digital Innovation Hubs. La vicepresidente Henna Virkkunen ha annunciato che sono in corso lavori per la creazione di 13 centri di calcolo specificamente dedicati all’intelligenza artificiale. Recentemente, è stato lanciato un invito per nuove gigafactories, attirando un interesse per investimenti superiori a 230 miliardi di euro.

In Italia, il centro MADE 4.0, creato dal Ministero dello sviluppo economico, supporta le imprese nella transizione digitale e fa parte della rete di centri EDIH. Con la nuova strategia, gli EDIH rafforzeranno il loro ruolo nella promozione dell’intelligenza artificiale.