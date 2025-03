Stratega della Comunicazione Digitale

Per rimanere sempre aggiornati su tutte le nuove offerte e opportunità, unitevi al nostro canale Telegram Offerte di Lavoro e non perdete mai un’occasione!

Titolo del lavoro: Digital Communication Strategist



Azienda: Würth



Descrizione del lavoro: In Würth Italia sappiamo che ci vuole coraggio per cambiare le regole del gioco, e il nostro obiettivo è di mettere l’innovazione al servizio dei nostri clienti offrendo una customer experience sempre più all’avanguardia.Pensi di avere l’audacia di immaginare questi nuovi scenari e l’energia per plasmare insieme questo futuro?In Würth Italia, siamo alla ricerca di un/una Digital Communication Strategist con una solida esperienza nel mondo digitale, pronto/a a guidare le nostre strategie di comunicazione e a rafforzare la presenza del brand sui touchpoint online. La figura sarà inserita in modalità ibrida con presenza settimanale nella nostra sede di Egna (BZ).Il tuo ruoloAll’interno dell’area Digital Marketing, sarai responsabile di sviluppare e implementare strategie di comunicazione digitale che posizionino Würth Italia come leader nel settore B2B, lavorando a progetti trasversali con molteplici obiettivi e misurando i risultati attraverso KPI di performance.Collaborerai con un team multidisciplinare di specialisti in social media, content e video production, garantendo coerenza strategica e risultati concreti.Cosa farai

Definizione strategica: delineare obiettivi chiari in collaborazione con il team di Digital Communication e creare roadmap dettagliate per piattaforme come Instagram, TikTok, LinkedIn e YouTube.

Content strategy: supervisionare la creazione di contenuti di alta qualità e sviluppare piani editoriali avanzati per ogni touchpoint digitale.

Data-driven marketing: monitorare e ottimizzare metriche chiave (reach, engagement, CTR, conversioni) per garantire il successo delle strategie.

AI content creation: utilizzare strumenti come ChatGPT, DALL-E e altre AI per migliorare la qualità e l’efficienza della produzione di contenuti.

Gestione campagne omnichannel: coordinare attività social integrate con campagne ADV, Digital PR e influencer marketing per amplificare la visibilità del brand.

Trend watching e innovazione: identificare nuovi trend digitali e introdurre format innovativi per distinguere il brand nel mercato.

Community management strategico: rafforzare il legame con il pubblico, aumentando il senso di appartenenza e la fiducia nel brand.

Cosa cerchiamo

Esperienza consolidata: 3-5 anni in ruoli strategici in contesti B2B e/o B2C di medio-grandi dimensioni o in agenzie di comunicazione.

Competenze avanzate: Profonda conoscenza delle principali piattaforme social e delle logiche di integrazione tra organico e advertising.

Esperienza nell’implementazione di strategie digitali omnicanale.

Utilizzo di strumenti di AI per la creazione di contenuti e l’ottimizzazione strategica.

Capacità di analizzare dati e utilizzare tool analitici per ottimizzare le performance.

Eccellenti doti di storytelling e creazione di contenuti di valore.

Soft skills essenziali: creatività, proattività, problem solving, precisione e capacità di lavorare in team.

Nice to haveCertificazioni in ambito Digital Marketing o Social Media (es. Meta, Google Analytics, HubSpot).Competenza nell’uso di tool avanzati come Sprout Social, Hootsuite, Google Data Studio, o simili.Esperienza diretta nella gestione di campagne omnichannel e progetti di performance marketing.Conoscenza delle logiche SEO per l’integrazione di strategie social e web.Che cosa possiamo offrirti?

Enorme impatto. È insieme a te che vogliamo far vivere concretamente la nostra purposeDare to Build Different a tutti gli stakeholders, dentro e fuori l’azienda

Possibilità di crescita professionale. Lo sapevi che oltre l’80% dei nostri Manager proviene da percorsi di sviluppo interni nazionali e internazionali? A seconda del tuo livello di seniority, troverai opportunità di sviluppo che ti consentono di continuare a crescere, ricoprendo ruoli di responsabilità crescente.

Tante opportunità formative. Per te corsi di lingua straniera, piano di digitalupskilling, e la possibilità di costruire il tuo percorso formativo attraverso ApprendiMenti, una piattaforma dedicata alla tua crescita, con opportunità utili per rimanere sempre competitivi sul mercato!

Modalità di lavoro agili. Avrai la possibilità di lavorare da remoto e in spazi che favoriscono relazione e collaborazione, stimolandoti a cimentarti in progettualità con team trasversali.

Una cultura aziendale orientata alla sostenibilità. A tua disposizione avrai Too Good To Go per gli avanzi del nostro ristorante aziendale e diversi incentivi economici per favorire l’uso di mezzi a basso impatto ambientale per lo spostamento casa-lavoro

Mens sana in corporate sana. Sei ami lo sport e stare con le persone, avrai tante possibilità di partecipare a tornei e momenti di networking informali, inizia ad allenarti!

Un piano di People Care in piena evoluzione. a tua disposizione Würth loves You, la piattaforma che integra 4 aree strategiche di attenzione alle nostre persone, tra cui il benessere con un Employee Assistance Program che ti mette a disposizione supporto psicologico, legale, fiscale e socio-assistenziale

Opportunità di contribuire con le tue idee. Ci piace creare momenti di condivisione e innovazione: preparati ad incontrare le Community dedicate all’inclusione generazionale (Re-Generation) e di genere (WoW), e a partecipare ad Impulso, il nostro contest dedicato all’innovazione.

Qualcosa che (forse) non sai di noi:Il Gruppo Würth è leader mondiale nella distribuzione di prodotti e sistemi per il fissaggio e montaggio con oltre 130.000 prodotti in gamma, offrendo ogni giorno un supporto costante in termini di affidabilità, professionalità e competenza nel mondo dell’automotive, dell’artigianato, dell’edilizia e dell’industria. La nostra mission è di diventare leader nella customer experience, ponendoci come partner dei nostri clienti nel fornire soluzioni sempre più digitali di automatizzazione dei processi di acquisto (E-Procurement) e di innovazione dei processi di lavoro (Virtual & Mixed Reality, Metaverso) attraverso l’adozione di un modello di business omnicanale che si declina attraverso tutti i touchpoint a disposizione dei nostri clienti (consulenti tecnico-commerciali, Würth Store, E-Business, Sistemi Logistici). In Würth Italia, business strategy e people strategy percorrono fianco a fianco la strada di empowerment e crescita, favorendo un ambiente di lavoro che permette alle persone di liberare il proprio potenziale. Con coraggio, adottiamo nuovi modelli di lavoro più efficaci e produttivi investendo sui principi cardine di sostenibilità, inclusione, performance, business agility, mindset e competenze. Würth Italia è tra le 150 aziende certificate Top Employers 2025, unica realtà aziendale altoatesina a poter vantare questo prestigioso riconoscimento!La presente selezione si intende valida anche per il collocamento mirato ex L. 68/1999.La ricerca è rivolta a uomini e donne ex L.903/77 e in osservanza del DLgs.196/03 art 7/13/2



Luogo: Italia