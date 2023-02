Straordinaria somiglianza tra AntMan e PawlRuff: il cane è l’attore

La straordinaria somiglianza tra il fondatore degli Avengers, AntMan, e il cane PawlRuff fa impazzire i fan dell’attore, ma non solo.

La nota pagina di “Town of Collierville”, dedicata ai suoi meravigliosi cuccioli a quattro zampe, ha desiderato rivelare nei giorni scorsi l’incredibile somiglianza tra il protagonista della nuova pellicola cinematografica, uscita nelle sale italiane soltanto lo scorso 15 febbraio, e relativa alle appassionati avventure del supereroe Ant-Man, e un bellissimo pelosetto: ormai divenuto celebre per la sua straordinaria espressività.

Data, innanzitutto, la vivace somiglianza tra i due: al cagnolino è stato affidato, nella giornata di San Valentino, il soprannome di “Pawl Ruff“, in stretto omaggio all’attore e regista Paul Rudd, che veste ancora una volta i panni dell’iniziatore simbolico della saga Marvel amata da milioni di spettatori in tutto il globo.

L’iniziativa, ampiamente documentata dalle buffe e suggestive immagini del cagnolino, paragonate – di conseguenza – a quelle dell’attore statunitense: che si mostra al pubblico in varie pose ed espressioni che denotano sempre con maggiore insistenza la loro somiglianza, avrebbe ottenuto anch’essa un notevole successo in rete.

La condivisione è infatti apparsa su Twitter il giorno della prima dell’uscita della pellicola nelle sale cinematografiche e avrebbe così ottenuto massima risonanza, specialmente tra i fan italiani dell’attore.

While making love connections between pets and people today, we discovered one of our dogs is meant to be with Paul Rudd.

We have nicknamed him Pawl Ruff.

Paul doesn’t have a Twitter handle, but @AntMan does.

And honestly, what is more heroic than adopting a shelter pet? pic.twitter.com/Q0onM8dvw9

— Town of Collierville (@ColliervilleGov) February 14, 2023