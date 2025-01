Straordinaria Evoluzione Verso il Serale

A due mesi dall’inizio del Serale della 24esima edizione di Amici di Maria De Filippi, circolano voci su possibili cambiamenti nella giuria. Secondo Amedeo Venza, ci potrebbero essere sostituzioni clamorose tra i giudici, rendendo incerta la conferma di Michele Bravi, Giuseppe Giofrè e Cristiano Malgioglio. Le speculazioni indicano che due figure famose come Ilary Blasi e Christian De Sica potrebbero tornare come giudici.

Ilary Blasi è già stata parte della giuria d’eccezione nel 2019, mentre De Sica ha partecipato in precedenti edizioni e come giudice speciale. Nonostante queste ipotesi, al momento non ci sono conferme ufficiali sulla nuova giuria. Si prevede che la fase del Serale, attesa per la fine di marzo, possa riservare sorprese e colpi di scena riguardo al cast.

La 24esima edizione di Amici ha già fatto parlare di sé per eventi significativi, come l’eliminazione a sorpresa di Ilån Muccino e l’ingresso di nuovi concorrenti. L’attenzione sul programma aumenta man mano che ci si avvicina all’inizio del Serale. Nonostante le indiscrezioni in circolazione, bisognerà aspettare le prossime settimane per avere notizie ufficiali riguardo alla giuria e alle eventuali novità.