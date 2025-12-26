Stranger Things: una teoria sui numeri per sconfiggere Upside Down

Il 31 dicembre, Netflix diffonderà l’ultimo episodio di Stranger Things. Mentre si avvicina la conclusione della serie, le teorie dei fan si moltiplicano sui social. Una teoria popolare su Reddit suggerisce che gli eroi debbano risolvere l’equazione 11+8+1=20 per sconfiggere l’Upside Down.

Questa teoria si basa su un episodio della serie in cui i personaggi giocano a Donjons et Dragons e devono lanciare un dado a 20 facce per determinare il destino della loro squadra. Dustin lancia un 11, causando la loro sconfitta, mentre Erika lancia un 20, permettendo alla squadra di vincere.

La teoria sostiene che Eleven, Kali e Vecna debbano unirsi per sconfiggere l’Upside Down, rappresentati rispettivamente dai numeri 11, 8 e 1. Se sommati, questi numeri danno 20, che rappresenterebbe la vittoria.

Alcuni fan sostengono che Vecna non sia cattivo per natura, ma sia stato corrotto dal Flagello Mentale, e che Eleven e Kali potrebbero aiutarlo a liberarsi da questa influenza e unirsi a loro per sconfiggere il mostro.

Tuttavia, non tutti sono convinti da questa teoria, sostenendo che non si può aggiungere i risultati dei dadi in Donjons et Dragons e che la teoria sia stata scritta da qualcuno che non ha mai giocato a questo gioco.