Stranger Things: la cucina di Hawkins

Il Demogorgonzola, ispirato al mostro dell’Upside Down della serie Stranger Things, è diventato un formaggio da aperitivo grazie ai libri di cucina dedicati alla serie. Uno dei primi libri a proporre ricette ispirate a Stranger Things è Stranger Fillings dei Muffin Brothers, che include ricette come le Demogorgon-zola tartlets e Barb’s Mystery Dip.

Successivamente, è stato pubblicato The Unofficial Stranger Things Cookbook di Tom Grimm, che contiene oltre sessanta ricette per mangiare “come a Hawkins”, la città dove si svolge la serie. Il libro include ricette come il Demogorgonzola, le Stranger Wings e l’Upside Down Burger.

A gennaio 2026 uscirà The Official Stranger Things Cookbook, primo ricettario autorizzato da Netflix, che promette di offrire piatti che “evocano” personaggi e luoghi della serie. Il libro include ricette come le Demigorgonzola Cheese Balls, la Hellfire Club Devil’s Food Cake e la Surfer Boy Pizza.

Il cibo ha un ruolo emotivo forte nella serie Stranger Things, come evidenziato dagli Eggo waffles, la passione di Undici per le cialde surgelate. Anche il personaggio di Hopper è spesso associato al cibo, in particolare ai donut e al caffè. La serie ha anche ispirato la creazione di ricette come gli Hopper’s Doughnuts e l’Hopper’s Waffle Extravaganza.

Altre ricette ispirate alla serie includono i Fried Peanut Butter and Jelly Sandwiches, il French Toast “Jonathan Style” e la Joyce’s Vegetable Lasagna. Il libro The Unofficial Stranger Things Cookbook di Tom Grimm offre anche ricette per colazioni d’emergenza, come gli Hopper’s Doughnuts e l’Hopper’s Waffle Extravaganza, e piatti di famiglia come la Mrs Wheeler’s Condolence Casserole.

Inoltre, ci sono ricette come i Billy’s Power Muesli e l’Home­made Trail Mix, che offrono opzioni più leggere e salutari. Il lato Starcourt Mall della serie ha ispirato ricette come gli Starcourt Mall Hot Dog e i dessert di Scoops Ahoy, come il gelato alla vaniglia con salsa al caramello e granella di cioccolato.