Stranger Things, fan teorizzano un falso finale

I fan della serie tv Stranger Things hanno elaborato la teoria del Conformity Gate, secondo la quale il finale della quinta e ultima stagione non sarebbe il vero finale, ma un’illusione indotta nelle menti di personaggi e spettatori da Vecna. La creatura ha il potere di manipolare i pensieri e secondo i fan l’ultima stagione conterrebbe una serie di dettagli strani e inspiegabili.

Tuttavia, questa teoria è solo un esercizio di fantasia messo in atto dal fandom online di Stranger Things. I creatori della serie, i fratelli Ross e Matt Duffer, hanno volutamente reso ambiguo soltanto il destino della ragazza dai superpoteri, che sceglie di sacrificarsi e di scomparire nell’esplosione del wormhole.

La serie tv sarà seguita da uno spin-off animato, da uno spin-off live-action e dal documentario Un’ultima avventura: Stranger Things 5 dietro le quinte, che racconterà il making of della stagione finale tra cast, creatori e troupe e che uscirà il 12 gennaio su Netflix. La regista Martina Radwan ha definito “un’esperienza irripetibile” il viaggio in un intero anno di riprese.