Stranger Things 5 su Netflix

A pochi giorni dall’uscita in streaming, Netflix ha diffuso l’atteso trailer ufficiale definitivo di Stranger Things 5 – Volume 1. Il trailer è stato presentato durante un evento speciale a Los Angeles, parte della giornata Netflix x CicLAvia, Melrose Ave: Stranger Things 5 One Last Ride, un’esperienza immersiva dedicata ai fan.

La serie, che in quasi dieci anni è diventata un fenomeno culturale globale, arriverà su Netflix in tre parti. Il primo blocco, il Volume 1, debutterà il 27 novembre con gli episodi dall’1 al 4, seguito dal Volume 2 il 26 dicembre con gli episodi 5, 6 e 7. L’epilogo della storia arriverà il 1° gennaio 2026, con l’episodio conclusivo che chiuderà definitivamente la saga.

La stagione conclusiva è ambientata nell’autunno del 1987, il più grande salto temporale mai visto nella serie. Sono passati quattro anni dalla scomparsa di Will nel 1983 e circa un anno e mezzo dagli eventi traumatici della quarta stagione. Hawkins è una città ferita e il governo ha imposto una rigida quarantena militare. Undici è di nuovo costretta a nascondersi, mentre il gruppo è unito da un unico obiettivo: trovare e uccidere Vecna, misteriosamente scomparso dopo il massacro.

La quinta stagione includerà anche almeno un flashback al 1983, mostrando nuovi dettagli su ciò che accadde a Will nel Sottosopra dopo la sua cattura. La stagione riporta sullo schermo il cast storico, tra cui Winona Ryder, David Harbour, Millie Bobby Brown e molti altri, con l’aggiunta di Linda Hamilton nel ruolo della dottoressa Kay.