6.5 C
Roma
domenica – 23 Novembre 2025
Attualità

Stranger Things 5 su Netflix

Da stranotizie
Stranger Things 5 su Netflix

A pochi giorni dall’uscita in streaming, Netflix ha diffuso l’atteso trailer ufficiale definitivo di Stranger Things 5 – Volume 1. Il trailer è stato presentato durante un evento speciale a Los Angeles, parte della giornata Netflix x CicLAvia, Melrose Ave: Stranger Things 5 One Last Ride, un’esperienza immersiva dedicata ai fan.

La serie, che in quasi dieci anni è diventata un fenomeno culturale globale, arriverà su Netflix in tre parti. Il primo blocco, il Volume 1, debutterà il 27 novembre con gli episodi dall’1 al 4, seguito dal Volume 2 il 26 dicembre con gli episodi 5, 6 e 7. L’epilogo della storia arriverà il 1° gennaio 2026, con l’episodio conclusivo che chiuderà definitivamente la saga.

La stagione conclusiva è ambientata nell’autunno del 1987, il più grande salto temporale mai visto nella serie. Sono passati quattro anni dalla scomparsa di Will nel 1983 e circa un anno e mezzo dagli eventi traumatici della quarta stagione. Hawkins è una città ferita e il governo ha imposto una rigida quarantena militare. Undici è di nuovo costretta a nascondersi, mentre il gruppo è unito da un unico obiettivo: trovare e uccidere Vecna, misteriosamente scomparso dopo il massacro.

La quinta stagione includerà anche almeno un flashback al 1983, mostrando nuovi dettagli su ciò che accadde a Will nel Sottosopra dopo la sua cattura. La stagione riporta sullo schermo il cast storico, tra cui Winona Ryder, David Harbour, Millie Bobby Brown e molti altri, con l’aggiunta di Linda Hamilton nel ruolo della dottoressa Kay.

Articolo precedente
Esclusiva: Tony Colombo – Si Perdo A Te
Articolo successivo
Rappresentante Customer Service con Francese a Milano
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.