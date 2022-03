Un Final Fantasy che non è un Final Fantasy: era da un po’ di tempo che Square Enix non rischiava con il suo franchise più famoso, come era da tempo che non rimetteva mano alla lore della serie principale. Come suggerisce il sottotitolo di Stranger of Paradise, il gioco è strettamente collegato alle origini di



Final Fantasy

, addirittura al primissimo episodio del 1987: non è un seguito né un remake, ma è ispirato dagli eventi del capostipite e ne condivide l’ambientazione. Il protagonista è Jack, guerriero dal passato misterioso che decide di scovare e sfidare il perfido Caos. Per trovarlo è disposto a tutto, persino fare orecchie da mercante quando gli viene rivelato che forse Caos non esiste neppure: lui sente dentro di sé che il male si cela da qualche parte, e lo stanerà. Questa attitude spiega sufficientemente il tono del gioco, fortemente spaccone e improntato sull’azione. Stranger of Paradise è infatti sviluppato da Team Ninja internamente a Koei Tecmo, e condivide il genere e molte caratteristiche con la fortunata serie Nioh, a sua volta un’interpretazione del genere Soulslike nato da Demon’s Souls e recentemente esploso con Elden Ring. Dimenticate però la difficoltà astrusa di quel filone di giochi: qui è tutto molto più accessibile, grazie anche al livello di difficoltà selezionabile e alla presenza di altri due compagni di lotte a combattere con noi, in un vero e proprio party à la Final Fantasy.

Comporre e scomporre armi e armature è uno degli aspetti principali del gioco, e potrete farlo sin dall’inizio. Più rari saranno i materiali che usate, più potenti saranno gli strumenti che otterrete. Ogni pezzo dell’equipaggiamento risponde poi alla compatibilità con le classi, quindi il livello di affinità con quella che avrete scelto sarà fondamentale. Il sistema di combattimento è mutuato di peso da Nioh: Jack attacca con le armi e le magie, e ha a sua disposizione anche abilità dinamiche che consumano PM e sono combinabili con altre mosse. Per vincere sarà necessario portare i nemici al “crollo”, esaurendo la barra corrispondente. Una volta raggiunto questo status, sarà possibile attivare un colpo finale di grande impatto. Jack ha dalla sua anche uno scudo spirituale, che non solo permette di parare i colpi ma anche di assorbire alcune abilità del nemico e restituirle al mittente. Infine, la super mossa Lux esaurisce la barra magica di due tacche ma risolve i conflitti troppo complicati o gli attacchi di mischia e accelera il raggiungimento del crollo nemico. Con oltre 30 classi disponibili e due utilizzabili in contemporanea, Stranger of Paradise offre un sistema di combattimento dinamico e divertente, facilmente apprendibile, che è senza dubbio la parte migliore del gioco Team Ninja.

Essendo un Final Fantasy, è difficile non rimanere delusi dalla narrazione scostante e scritta a volte con approssimazione, che non viene aiutata dalla struttura “a missioni” che spezza il ritmo del racconto. I personaggi sono troppo spesso impegnati in dialoghi senza troppo senso e le loro motivazioni sono anni luce distanti dalla profondità dello storytelling della saga Square Enix. Tecnicamente, il gioco convince con ottimi filmati di intermezzo ma perde un po’ di tono nei modelli poligonali e nel dettaglio delle ambientazioni, evocative ma particolarmente indietro dal punto di vista visivo specie sulle console di nuova generazione. Se il frame rate resta costante su PS5, va anche detto che non avrete mai l’impressione di giocare a un titolo next gen. Nonostante i suoi limiti, Stranger of Paradise offre una trentina d’ore di divertimento costante, specie per gli amanti dei giochi d’azione e per i fan di Nioh. Questi ultimi saranno molto più soddisfatti dal progetto rispetto agli amanti di Final Fantasy, ai quali consigliamo di attendere l’uscita del sedicesimo episodio per un tripla A che li emozioni appieno.

Formato: PS4, PS5 (versione testata), Xbox One, Xbox Series X|S, PC Editore: Square Enix Sviluppatore: Koei Tecmo, Team Ninja Voto: 7/10