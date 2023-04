Stranger Day with Millie 📣 Millie Bobby Brown, la star di Stranger Things, arriva in Italia per incontrare i suoi fan in un evento esclusivo e limitato! ✨ 📆 28 aprile | Milano, Alcatraz 🎫 Biglietti in vendita dalle 16.00 di martedì 11 aprile! Scopri i dettagli: