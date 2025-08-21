Strange Days: arte e tecnologia a Trieste e Gorizia

Dal 28 agosto all’8 settembre si svolgerà “Strange Days. Dov’è il confine?” nelle città di Nova Gorica, Gorizia e Trieste. Questa manifestazione, organizzata dall’associazione Vitamina T e dal festival Approdi, è sostenuta dalla Regione Friuli Venezia Giulia, Io sono FVG, GO! 2025 e il Trieste Science+Fiction Festival, giunto alla sua venticinquesima edizione. Il festival offre uno spazio di ricerca e riflessione su questioni cruciali del presente, mettendo in relazione arte, scienza e tecnologia.

Il direttore artistico Lorenzo Acquaviva ha evidenziato l’intento di esplorare i paradossi del mondo contemporaneo, interrogandosi su temi come il confine tra progresso tecnologico e sviluppo umano, le modalità in cui la tecnologia modifica le abitudini umane e la sostenibilità degli sviluppi attuali. Il titolo dell’evento si ispira al film cult “Strange Days” di Kathryn Bigelow, che affronta dilemmi etici e sociali legati alla tecnologia.

Il programma inizia il 28 agosto a Trieste con la proiezione di “Metropolis” di Fritz Lang, sonorizzato dal vivo da un gruppo di musicisti. Il 30 agosto, al Kulturni Dom di Gorizia, andrà in scena “Trash Test”, uno spettacolo di Andrea Cosentino che mette a confronto creatività umana e intelligenza artificiale.

Il 6 e 7 settembre si terrà “Libra. Una storia futura”, un’opera multimediale con videomapping presso la stazione della Transalpina, che esplora temi di tecnologia e influenza sociale. L’8 settembre, infine, si svolgerà una conferenza internazionale al X Center di Nova Gorica, incentrata sull’impatto delle trasformazioni attuali sul futuro dell’umanità, con esperti provenienti da diverse università.