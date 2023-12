Strana reazione di Perla durante la notte per l’uscita di Mirko

L’eliminazione di Mirko Brunetti al Grande Fratello ha sorpreso molti telespettatori, che erano quasi certi dell’uscita di Anita o Sara. Quando Alfonso Signorini in diretta ha chiesto a Perla cosa pensasse, lei ha dichiarato: “Se penso che sia uno scherzo questa uscita? Sì Alfonso penso che non sia uscito davvero“. Di solito però i gieffini dopo pochi minuti capiscono se l’eliminazione era reale o meno, ma questo non è successo con la Vatiero. La bella campana infatti in piena notte ha avuto una strana reazione all’uscita di scena del suo ex fidanzato. Perla infatti continua a pensare che Mirko non sia uscito dal Grande Fratello e che forse possa essere in tugurio.

La strana reazione di Perla all’eliminazione di Mirko.

In piena notte Massimiliano e Giuseppe hanno cercato di spiegare a Perla che il suo ex è uscito davvero. L’inquilina è rimasta spiazzata e poi ha iniziato ad immaginare dove potessero aver nascosto Mirko: “Secondo me non è finita. vedrete che tornerà. Come è uscito davvero? Ma che stai dicendo Giusppe?! No dai non ci credo, secondo me lui adesso è in tugurio“.

Mirko chiuso in confessionale?

Strana reazione di Perla a parte, nella discussione della Vatiero e Giuseppe è intervenuta anche Anita: “Raga eravamo lì e abbiamo visto che è uscita. Lui era fortissimo e anche per questo per me è una follia questa cosa. Io non me l’aspettavo minimamente. Io non so quante persone guardano questo programma. Però se penso a lui che ha mezzo milione di follower e una storia in atto qui dentro, per me era impossibile batterlo. Lui aveva già delle persone che lo supportavano prima del suo arrivo. Poi ovvio che sono contenta, però mi dispiace per lui e inoltre non ho pensato nemmeno per un secondo che uscisse. Questa è stata proprio una cosa imprevedibile. Quando sono stata salvata io e Giuseppe piangevamo“.