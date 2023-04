StraMorgan, Morgan fa i nomi degli artisti che non hanno accettato l’invito: “Ecco perché non verranno”

Da lunedì per tutta la settimana su Rai Due andrà in onda StraMorgan. Per l’occasione Marco Castoldi ha invitato diversi artisti, alcuni però gli hanno detto di no. Tra i cantanti che hanno preferito declinare l’invito ci sono Madame e Marco Mengoni. A proposito di questo Morgan durante la conferenza stampa del programma ha dichiarato perché – secondo lui – i due hanno deciso di non andare a trovarlo.

“Ringrazio la Rai per la fiducia che non era scontata. La colpa è di voi giornalisti proprio per l’immagine che si è costruita di me e ha fatto in modo che non ci fosse questa fiducia, non credo a quello che voi scrivete.

I cantanti che hanno detto di no? Madame so perché non è venuta, perché si è incavolata con me quando ho detto che se la tirava, dimostrando evidentemente che avevo ragione. L’ho conosciuta recentemente, mi è piaciuta, ha un pensiero contorto e noir che mi avrebbe fatto piacere comprendere.

Lei e Marco hanno fatto bene a non venire, forse avrebbero trovato di fronte a sé qualcosa che non sono pronti ad affrontare, ovvero l’autenticità della musica. Io una chance gliel’ho data e l’invito resta aperto. Sono volenteroso di capire Mengoni, che conosco bene perché nasce con il mio imprinting, vorrei capire a che punto siamo, cantare con lui, capire. Io gli voglio bene, è un pezzo del mio cuore.

Il Festival di Sanremo? Non è vero che io desidero Sanremo, voi ne parlate, non ho chiesto di farlo ma è vero il contrario. Io non ho chiesto a nessuno di fare Sanremo, ma se la Rai me lo proponesse accetterei perché non ho rivali. Io desidero fare StraMorgan, Sanremo è un altro ambito.

Chi invece ci sarà? Posso dire che quando Dolcenera ha attaccato Emozioni di Battisti pareva fosse nato qualcosa di magico, una bolla incantevole. Tony Hadley che si è misurato con un pezzo di Battiato, lo vedevo che piano piano si avvicinava capendo che sapessi suonare, alla fine mi ha invitato a cantare ai suoi concerti. Vinicio Capossela che è sempre molto riservato e si è buttato in cose di cui non aveva padronanza”.