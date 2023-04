StraMorgan, la stroncatura di un conduttore: “Occasione persa”

Ieri sera è andata in onda la prima puntata di StraMorgan, il nuovo programma di Morgan e Pino Strabioli. Sui social in molti hanno apprezzato il nuovo ‘esperimento’ di Marco Castoldi, qualcuno però ha espresso delle perplessità e tra i più critici c’è anche un volto noto, il conduttore Enrico Silvestrin.

“Occasione persa, la musica non si salva di certo così. Così ci si autocelebra e basta. Inoltre la tv bisogna saperla fare, non ci si improvvisa. Del presente e del futuro qui non c’è traccia.

Alla musica serve altro. Questo è inutile passarismo. Che esista un passato è indubbio ma il presente non lo sta celebrando nessuno, anzi gli stessi pur misconoscendolo o travisandolo lo insultano. Questa narrazione serve a poco se non a loro.

Cosa ci sarebbe di difficile? Trovo grave non saper leggere il presente, professandosi esperti di musica. L’esperto conosce, lui ignora. La musica necessità di un racconto differente. Questa è la solita tiritera che si racconta da decenni. Cambia solo il narratore.

Non vedo presente in Stramorgan, ancor meno futuro. Vedo solo i vecchi adagi di chi conosce quello e basta. Questo può funzionare per lui, per se stesso, non ai ragazzi, non all’immagine della musica che vive di pregiudizi oggi, non nel passato. Credo che i limiti siano nel “conduttore” che non va oltre l’ovvio”.