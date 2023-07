Strage via D'Amelio, Meloni attesa nella caserma Lungaro per omaggio a Borsellino e agenti scorta

La premier Giorgia Meloni è attesa alle 8.45 di oggi alla caserma Lungaro di Palermo dove renderà omaggio al giudice Paolo Borsellino e agli agenti di scorta uccisi nella strage di via D’Amelio il 19 luglio di 31 anni fa. Con Meloni sono attesi anche il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi e il capo della Polizia Vittorio Pisani. Subito dopo Meloni presiederà un Comitato per l’ordine e la sicurezza in Prefettura.