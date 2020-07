Il premier Giuseppe Conte, nel corso degli incontri pomeridiani al castello di Meseberg, ha mantenuto la promessa fatta lo scorso 26 giugno ai familiari delle vittime del rogo della Thyssen Krupp del 6 dicembre 2007 a Torino in cui morirono sette operai. Il presidente del Consiglio ha infatti consegnato la lettera indirizzata dai parenti alla cancelliera Angela Merkel.

I familiari delle vittime avevano deciso di andare direttamente in Germania “per incontrare la cancelliera e il giudice che ha deciso per la semilibertà dei due manager condannati”. Nel corso dell’incontro a Palazzo Chigi, Conte consigliò loro di indirizzare alla Cancelleria una lettera, che lui stesso avrebbe recapitato. I due principali imputati erano stati condannati in via definitiva in Italia: 9 anni e 8 mesi per Harald Espenhahn (dai 16 anni e mezzo della prima sentenza) e a 6 anni e 10 mesi per Priegnitz, pene poi ridotte in Germania a cinque anni, che è il massimo previsto dalla legislazione tedesca per l’omicidio colposo.

I parenti avevano chiesto una revisione del processo e delle pene: “In due diversi momenti, nel 2019 – hanno spiegato – Conte ha visto la Merkel facendole presente le nostre istanze, al G20 di Berlino e a un altro incontro a Bruxelles 2019. La cancelliera ha espresso comprensione ma gli ha detto che non può intervenire nell’ordinamento giudiziario tedesco. Ora tramite Di Maio verrà convocato l’ambasciatore tedesco. Il governo si farà carico di parlare con la Germania per ottenere una composizione amichevole in merito al ricorso alla Corte europea dei diritti dell’uomo per il risarcimento ai familiari”.