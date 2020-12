Un anniversario più sobrio, ma con lo stesso obiettivo: non dimenticare. Nel 51esimo anniversario della strage di Piazza Fontana a Milano, l’esplosione che uccise 17 persone all’interno della Banca nazionale dell’agricoltura, il ricordo deve fare i conti con i limiti imposti dall’emergenza coronavirus. “Purtroppo la pandemia e le giuste restrizioni in atto in questi ultimi mesi ci costringono a ricordare questo anniversario in modo molto più semplice degli altri anni”, spiega all’Adnkronos Carlo Arnoldi, presidente dell’Associazione dei familiari delle vittime del 12 dicembre 1969, ma comunque in piazza. “Sabato 12 dicembre alle ore 16.30 la nostra associazione, insieme all’Anpi di Milano, il sindaco, il prefetto e con la presenza di molti familiari, depositerà le corone in memoria delle vittime davanti alla Banca nazionale dell’agricoltura e alle 16.37 (orario dello scoppio della bomba) ci sarà un minuto di silenzio”, quindi Arnoldi leggerà i nomi di tutte le vittime, tra cui quello del padre Giovanni.

Fonte