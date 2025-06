Strage nella chiesa di Sant’Elia: kamikaze in piena Messa

Un attentato suicida ha scosso la comunità di Damasco, portando a sconcerto e preoccupazione per la sicurezza dei luoghi di culto. L’episodio, avvenuto durante una celebrazione domenicale, evidenzia la continua instabilità nella regione.

Un uomo si è fatto esplodere nella chiesa di Sant’Elia, situata nel quartiere di Dwelaa, mentre la Messa era in corso. Secondo i media siriani, l’attentatore, dotato di una cintura esplosiva, ha inizialmente aperto il fuoco sui presenti prima di attivare l’esplosivo. Le prime fonti parlano di circa 30 persone, tra cui minori, che sono rimaste ferite o uccise nell’incidente, ma il bilancio non è ancora definitivo. Le immagini diffuse mostrano scene di devastazione all’interno della chiesa e soccorritori intenti a trasportare le persone colpite. Questo tragico evento sottolinea le sfide persistenti della sicurezza in Siria, colpita da anni di conflitto.

Rielaborazione: StraNotizie.it

Fonte: www.vaticannews.va