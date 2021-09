Volevano curiosare sul luogo della tragedia della funivia. Per questa ragione due ragazzi di 20 e 21 anni hanno violato i nastri dell’area sotto sequestro sul Mottarone dove si trova ancora la cabina numero 3 a bordo della quale sono morte 14 persone e il ferimento di Eitan, 5 anni, unico superstite del disastro. È successo ieri sera.

I due ragazzi, entrambi di Arona, nel Verbano, erano in compagnia delle fidanzate e probabilmente volevano impressionare le ragazze quando hanno deciso di scavalcare l’area sotto sequestro dal 23 maggio scorso. Non sapevano che l’area fosse sorvegliata con le telecamere e da sensori di movimento dal momento che l’analisi della cabina, della fune e soprattutto della testa fusa, devono ancora essere eseguiti e l’area è interdetta a chiunque per evitare che i resti della tragedia siano inquinati. L’analisi di quei reperti, infatti, è una delle chiavi di volta dell’inchiesta contro i responsabili del disastro.

Mottarone, “turismo del macabro” alla funivia della strage: denunciati due ventenni



La telecamera che sorveglia l’area è monitorata 24 su 24 dalla centrale operativa dei carabinieri di Verbania. Il sistema d’allarme è entrato in funzione nel momento in cui uno dei due giovani ha sollevato il telo che protegge la carcassa della cabina, mentre un altro perlustrava le vicinanze: nel video lo si vede raccogliere da terra quelli che sembrano due frammenti della funivia. I due sono stati denunciati per violazione dei sigilli e per il tentativo di rimozione di cose sottoposte a sequestro.

Oggi i vigili del fuoco sono al lavoro al Mottarone per rimuovere 15 metri di cavo che dovrà essere analizzato dai periti per stabilire la causa della rottura della corda. I vigili del fuoco sono stati incaricati dalla procura di rimuovere 15 metri di cavo a partire dal punto della rottura. La cabina resta, invece, ancora nei boschi del Mottarone e sarà così ancora per settimane: l’ultima riunione dei periti a Verbania aveva stabilito che la rimozione dovrà avvenire entro il 15 ottobre. È possibile che l’episodio di ieri spinga le parti a cercare un’accelerata.