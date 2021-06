“Si tenterà di rimuovere la cabina della funivia precipitata sulle pendici del Mottarone in un unico blocco, prelevandola con un elicottero. Se non sarà possibile si potrebbe procedere al taglio in due prima di spostarla”. Sono le valutazioni fatte questa mattina al termine del sopralluogo, sotto la grandine, attorno alla funivia precipitata quindici giorni fa a Stresa con quattordici morti, al quale ha partecipato un team speciale dei Vigili del fuoco di cui fanno parte anche i piloti, assieme ai carabinieri e al consulente tecnico della Procura di Verbania, il professor Giorgio Chiandussi del Politecnico di Torino.

“L’operazione prevede diverse fasi – spiega il capitano Luca Geminale, comandante della Compagnia dei carabinieri di Verbania – per le quali sarà stilato un programma da parte dei vigili del fuoco, che sarà sottoposto alla Procura”. L’intera zona dell’incidente sarà resa più sicura per le manovre dell’elicottero tagliando altri alberi.

La rimozione della cabina è “una operazione di notevole complessità, tenuto conto del luogo in cui si trova la cabina, una area impervia non raggiungibile con mezzi di terra, e della sua mole”, spiegano il procuratore di Verbania, Olimpia Bossi, e il pm Laura Carrera, nelle deduzioni con cui chiedono al gip, Donatella Banci Buonamici, di rigettare la richiesta di incidente probatorio avanzata dalla difesa del caposervizio della funivia, Gabriele Tadini, uno dei tre indagati per l’incidente.

L’operazione dovrà comportare “il coinvolgimento di strutture specializzate pubbliche e private, con correlativa predisposizione di un piano articolato di intervento di rimozione”. Non è ancora stato individuato il luogo in cui custodire la cabina una volta rimossa, al fine di procedere agli accertamenti di carattere irripetibile necessari all’individuazione di tutte le cause del disastro.