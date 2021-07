“Ho ripercorso tutto e ripenso a tutto. Sono convinto di avere fatto tutto per il meglio, ma devo farmi forza, perché quello che è successo mi dispiace tantissimo”. Sono le parole Enrico Perocchio, direttore d’esercizio della funivia del Mottarone indagato per l’incidente che lo scorso 23 maggio ha causato quattordici morti. Al termine dell’udienza dell’incidente probatorio, in cui il gip ha disposto per il 3 agosto l’inizio del lavoro dei periti con un sopralluogo nel punto dell’incidente, Perocchio, rispondendo alle domande dei giornalisti, ha aggiunto che dal momento della telefonata che gli annunciava la tragedia “la mia vita è cambiata. Mia moglie mi ha visto sbiancare”.

“Ho la coscienza pulita, adesso cerco di farmi forza e di andare avanti – ha continuato Perocchio – Non ho rimorsi: penso di avere fatto tutto bene, però rispettiamo il lavoro degli inquirenti. Ribadisco, come ho detto in occasione degli interrogatori, che non ero a conoscenza dell’uso dei forchettoni”.”, ha aggiunto Perocchio lasciando la sala congressi della Provincia del Verbano Cusio Ossola in cui si è svolta l’udienza per l’incidente probatorio.

Nel corso dell’udienza il gip di Verbania, Elena Ceriotti, ha conferito l’incarico al collegio peritale che dovrà accertare le cause dell’incidente della funivia. Gli esperti nominati cominceranno le operazioni il prossimo 3 agosto con un sopralluogo nel punto dell’incidente e dovranno ricostruire cosa è accaduto, come è accaduto e perché.