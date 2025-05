Strage Monreale, caccia ai complici del killer: identikit del ricercato

Si stanno intensificando le indagini sui complici di Salvatore Calvaruso, un ragazzo di 19 anni del quartiere Zen di Palermo, accusato di strage per un triplice omicidio a Monreale. Secondo i testimoni, non sarebbe stato solo Calvaruso a sparare, ma almeno un altro giovane, descritto come alto circa 1,90 m, con barba e capelli scuri. Il ragazzo guidava una moto Bmw Gs di vecchio modello.

Il secondo giovane, a detta di un testimone, avrebbe partecipato attivamente allo sparo. La testimonianza riporta che sono stati esplosi molti colpi d’arma da fuoco quasi simultaneamente, suggerendo l’uso di più armi. Un amico di uno dei testimoni ha riferito di aver sentito il conducente della moto dire al passeggero di non sparare in aria, ma di colpire la folla.

In memoria delle tre vittime, è prevista una fiaccolata a Palermo per domenica, organizzata da varie associazioni e parrocchie. L’evento si svolgerà alle 21 in piazza Verdi, davanti al teatro Massimo, e vede la partecipazione di gruppi come il comitato Kalsa, il circolo Vivi Ballarò, l’Oratorio Vivo, il comitato piazza Magione, l’associazione Identità Giovane e Idea e Azione, con l’adesione di circa venti parrocchie e confraternite. La comunità si mobilita per ricordare le vittime e ribadire la condanna alla violenza.