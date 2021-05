I medici non si sbilanciano ancora ma sono ottimisti. Le condizioni di Eitan migliorano. Non è ancora fuori pericolo ma a giorni i dottori dell’ospedale Regina Margherita che lo seguono dal giorno del crollo della funivia del Mottarone, nei prossimi giorni scioglieranno la prognosi.

Oggi per la prima volta il bimbo di 5 anni, che è l’unico sopravvissuto alla strage, ha ricominciato a mangiare da solo:”Cibi morbidi e leggeri”, spiegano i medici dell’ospedale infantile torinese. Piccoli segnali di miglioramento che fanno dire che Eitan guarirà dalle ferite provocate dal volo di 20 metri della cabina su cui domenica era salito insieme ai genitori, Amit e Tal, al fratellino di 2 anni Tom e ai bisnonni.

“Rimane in rianimazione per precauzione. Eitan ha sempre accanto a sé la zia e al nonna”, spiegano i medici della Città della Salute che hanno messo a disposizione della famiglia anche un sostegno psicologico perché insieme alla ripresa fisica del piccolo arriva anche un altro momento durissimo che il bambino dovrà affrontare, quello in cui dovrà conoscere la verità. Ora non ricorda l’incidente, non sa ancora che i suoi genitori e il suo fratellino non ci sono più: la zia Aya, la nonna e i medici dovranno dirglielo in modo graduale.

Da quando ha aperto gli occhi quattro giorni Eitan ha cominciato a chiedere di mamma e papà. “Dov’è la mia mamma?”, ha chiesto più di una volta alla zia. “Non gli verranno dette bugie ma bisogna procedere con calma”, consigliano i medici. Quando sarà sciolta la prognosi il bambino sarà trasferito in un altro reparto dell’ospedale, finalmente fuori pericolo.