Viareggio – Sta appoggiato a un muro dentro la sala della Croce Verde di Viareggio dove i familiari delle vittime della strage ferroviaria sono riuniti in assemblea. Ha un cappello di lana calato in testa e la mascherina sulla bocca. Si vedono solo gli occhi di Roberto Piagentini, 78 anni, ex operaio. E i suoi occhi piangono. Leggono in sala la sentenza della Cassazione e lui si guarda intorno smarrito. Ha un alfabeto semplice il cuore. Nella strage del 29 giugno 2009 ha perso due dei tre nipoti e la nuora. Suo figlio Marco aveva il 90 per cento del corpo ustionato e porta perenni i segni di quella notte. «Non so che parole usare…».

È deluso per la sentenza della Cassazione?

«Sono spiazzato, non capisco cosa voglia dire. Ci sono stati già due processi, perizie, indagini, prove… Adesso mi sembra che tutto debba ricominciare, non sono un avvocato, non conosco le leggi: ma cos’è la giustizia se undici anni dopo nessuno paga ancora per i nostri morti? Per noi quella notte è sempre qui, ce l’abbiamo davanti tutti i giorni, il dolore non ha prescrizione».

Lei arrivò subito sul luogo della strage.

«Mi chiamarono per dire che c’era stata una esplosione dove abitava mio figlio. Vi potete immaginare come sono corso fuori dalla mia casa, ho attraversato la città e sono arrivato in via Ponchielli e in via Porta Pietrasanta. Era tutto in fiamme e le case distrutte».

Lei cosa ha fatto?

«Ero in bicicletta, ho guardato la casa incendiata: ho urlato che c’erano dentro mio figlio, i miei nipoti, la mia nuora… poi ho avuto un malore, mi sono ritrovato in ginocchio. Mi hanno soccorso, mi dicevano di calmarmi. Mi guardavo intorno e mi chiedevo se fosse tutto vero quello che stavo vedendo. Mi dicevano che Stefania e uno dei bambini, Lorenzo (2 anni), erano all’ospedale di Viareggio, ma non mi dicevano come stavano (moriranno poco dopo ndr). Allora io piangevo e li pregavo di cercare Marco mio figlio e gli altri due nipoti».

I vigili del fuoco scavavano fra le macerie incandescenti…

«Due persone alle mie spalle indicavano la casa di Marco e dicevano: lì sotto ci sono ancora due morti».

Invece no, Marco e Leonardo vennero estratti vivi e si sono salvati.

«Sì, ma potete capire cosa abbiamo vissuto? Tirarono fuori Leonardo che aveva otto anni e poi mio figlio Marco, lo misero su una barella, ricordo che aveva gli occhi chiusi. Allora io ho ricominciato a urlare che mancava Luca il bimbo di 4 anni. Gridavo, cercatelo è in casa…».

Ma Luca era in macchina.

«Non potevo immaginare che Marco lo avesse portato in auto per metterlo al riparo e fosse tornato dentro a prendere gli altri: cercavano di scappare avevano capito il pericolo, l’aria piena di gas. Era quasi mattina e io continuavo a ripetere: manca il mio nipotino e i soccorritori mi dicevano che forse era già in ospedale. Poi sono passato vicino alla macchina di Marco, bruciata e parcheggiata a lato della strada e ho visto un piccolo lenzuolo bianco sul sedile: ho capito subito. È stato tutto così tragico. Leonardo adesso ha 19 anni. Luca ne avrebbe 15, Lorenzo 13 ma a loro il futuro è stato negato. La verità è che condannati a tanti o pochi anni, quelli lì imputati della strage si salveranno sempre, mentre in prigione dentro il dolore, restiamo noi».