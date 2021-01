La Corte di Cassazione annulla le condanne per la strage di Viareggio e dichiara prescritti gli omicidi colposi.

Cadono le accuse di omicidio colposo per tutti gli imputati e processo di appello bis per tutti per la strage di viareggio del giugno 2009. La corte di cassazione ha ribaltato la sentenza della corte di appello di firenze annullando il reato di omicidio colposo, perchè è caduta l’aggravante del mancato rispetto delle norme sulla sicurezza sul lavoro, e rinviando a un nuovo processo d’appello per disastro ferroviario colposo, che in alcuni casi, come quello dell’ex ad di fs, mauro moretti, e dell’ex ad di rfi, michele mario elia, verificherà la sussistenza di eventuali profili di colpa, mentre per altre posizioni dovrà rivalutare la pena.

Loro, le vittime della Strage di Viareggio ci sono, tutte, con le loro facce sorridenti nelle foto stampate sulle 31 magliette bianche distese tra le poltroncine rosse della sala della Croce verde di Viareggio. È cominciata l’assemblea del familiari delle vittime nel giorno in cui la Corte di Cassazione emetterà la sentenza sugli imputati del disastro ferroviario del 29 giugno 2019. L’assemblea è presieduta da Marco Piagentini, presidente del Mondo che Vorrei, l’associazione che riunisce i parenti di chi ha avuto lutti quella notte: “Chiediamo giustizia non solo per noi ma per il paese, chiediamo un’assunzione di responsabilità da parte delle persone – dice Marco Piagentini che nella strage ha perso moglie e due dei suoi tre figli – La sentenza per noi è stata emessa il 29 giugno 2019 e nessun tribunale potrá cambiarla” (foto di Laura Montanari)

In appello i giudici avevano condannato a sette anni Mauro Moretti, ex amministratore delegato di Fs e Rfi, a sei anni Michele Mario Elia (ex ad di Rfi) e Vincenzo Soprano (ex ad Trenitalia). Insomma i vertici delle ferrovie italiane sono stati riconosciuti colpevoli per quel disastro. Moretti, che in primo grado era stato condannato a 7 anni (la procura generale aveva chiesto 15 anni e 6 mesi) era stato ritenuto responsabile non solo come ex amministratore delegato di Rfi, ma anche come ex ad di Fs cioè della holding. Diversamente da quanto deciso in primo grado, quando il tribunale di Lucca aveva considerato la condanna solo rispetto alla sua funzione di amministratore delegato di Rfi. La corte d’Appello aveva condannato anche altri responsabili di vari segmenti organizzativi delle ferrovie: sei anni all’ex ad di Cargo Chemical Mario Castaldo (7 anni in primo grado), e 4 anni a Francesco Favo (erano 6 in primo grado), Daniele Gobbi Frattini (6 anni e 6 mesi in tribunale), Emilio Maestrini di Trenitalia (erano 6 anni e 6 mesi), Paolo Pizzadini capo commessa di Cima Riparazioni (da 6 anni e 6 mesi).

Tutte le condanne di primo grado

La prescrizione

L’incubo che è pesato sul processo, lungo e complesso anche per il coinvolgimento di società straniere e per la difficoltà di ricostruire i vari passaggi nella manutenzione dei carri che componevano il treno merci deragliato, è stata la prescrizione: dopo l’appello sono rimasti i reati di omicidio colposo plurimo e di disastro ferroviario mentre come le lesioni colpose plurime gravi e gravissime e l’incendio colposo, sono prescritti. Il solo ad aver rinunciato alla prescrizione è stato Mauro Moretti.

I carri

I giudici dell’Appello nel giugno del 2019 avevano condannato anche gli amministratori e i dirigenti delle società tedesche ed austriache che facevano manutenzione dei carri merci in appalto. Tra loro Joachim Lehmann, supervisore presso l’Officina Jugenthal di Hannover, 7 anni e 3 mesi (era stat assolto in primo grado). Per lui l’accusa aveva chiesto 8 anni sostenendo che “aveva un contratto da 17 ore l’anno per un compenso di 700.000 euro, ma non andò a controllare” i materiali rotabili. La corte inoltre ha condannato, in parziale riforma della sentenza del primo grado e tenendo conto della prescrizione dei reati di incendio e lesioni colpose (sconto 6 mesi), a 8 anni e 8 mesi Rainer Kogelheide delle società Jungenthal e Peter Linowski di Gatx Rail Germania. Otto anni, invece, per Johannes Mansbarth ex ad di Gatx Rail Austria e Roman Mayer responsabile manutenzione flotta carri merci di Gatx Austria. Sei anni e 10 mesi per Andreas Schroter, tecnico, Uwe Kriebel, operaio addetto alla verifica dei materiali, e Helmut Brodel, tutti delle officine Jugenthal. Assolto Uwe Koennecke, responsabile officina Jugenthal, che in primo grado aveva avuto 8 anni e 6 mesi.

L’incidente ferroviario

Trentadue morti, un centinaio di feriti, un’area lungo la ferrovia con case e laboratori andata distrutta, quella di via Ponchielli oggi ricostruita con barriere protettive tra i binari e le abitazioni, barriere che nel 2009 non c’erano. Il treno merci 50325 che da Trecate (Novara) viaggiava verso Gricignano (Caserta) quel 29 giugno 2009 comincia a deragliare alla stazione di Viareggio. Un asse sotto un carro si spezza e all’esame si scoprirà che quel pezzo di ferro era corroso dalla ruggine. Ore 23,48. I due macchinisti frenano danno l’allarme e fanno in tempo a mettersi in salvo dietro un muro. Il treno merci trasporta una sostanza altamente infiammabile: il gpl. Quattro cisterne si rovesciano, una si squarcia e comincia la fuoriuscita del gas che impregna l’aria e di lì a poco esplode devastando tutto quello che c’è intorno. Muoiono 32 persone: Iman (3 anni), Hamza (17) e Mohammed Ayad (51) e Aziza Aboutalib (46) Nadia Bernacchi e Claudio Bonuccelli, 59 e 60 anni, Abdellatif e Nouredine Boumalhaf, 34 e 29 anni, Rosario Campo, 42 anni, Maria Luisa Carmazzi e Andrea Falorni, 49 e 50 anni, Alessandro Farnocchia, 45 anni, Antonio Farnocchia, 51 anni, Marina Galano, 45 anni, Ana Habic e Mario Pucci, 42 e 90 anni, Elena Iacopini (32), Federico Battistini (32 anni), Emanuela Milazzo (63) e Mauro Iacopini (60 anni), Magdalena Cruz Ruiz Oliva, 40 anni, Ilaria e Michela Mazzoni, 36 e 33 anni, Emanuela Menichetti, 21 anni, Stefania Maccioni (40 anni), Luca (5) e Lorenzo Piagentini (2), Angela Monelli (morta di infarto a 69 anni), Rachid Moussafar, 25 anni, Sara Orsi e Roberta Calzoni, 24 e 54 anni, Elisabeth Silva, 36 anni.

