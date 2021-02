Quargnento – “Salviamo la vita agli altri, il resto conta poco! Ergastolo!’. È lo striscione che fa da sfondo al presidio dei vigili del fuoco davanti al tribunale di Alessandria dove è stata pronunciata la sentenza per l’esplosione di Quargnento, nella campagna alessandrina, che nella notte tra il 4 e 5 novembre 2019 costò la vita a tre vigili del fuoco Matteo Gastaldo, Marco Triches e Antonino Candido, mentre altri due vigili e un carabiniere rimasero feriti. Gli imputati sono Giovanni Vincenti e Antonella Patrucco, i proprietari del cascinale. Sono stati condannati entrambi a trent’anni di carcere per omicidio volontario plurimo con dolo eventuale.

Giovanni Vincenti, l’imputato stamattina in aula (foto Ansa)

Dei due, soltanto Vincenti era presente in aula. Per loro il procuratore Enrico Cieri, che rappresentava l’accusa, aveva chiesto la condanna – 30 anni con il riconoscimento delle attenuanti per il comportamento processuale – che è stata poi inflitta ai coniugi. L’udienza di questa mattina si è aperta e subito chiusa dopo che i difensori degli imputati e il procuratore hanno depositato memorie e rinunciato alle repliche, quindi i giudici si sono riuniti in camera di consiglio.

Cascina esplosa ad Alessandria: le immagini dall’alto dell’edificio distrutto



Secondo l’accusa, l’esplosione che causò la morte dei tre vigili del fuoco sarebbe stata appositamente provocata per determinare il crollo del cascinale di proprietà della donna e riscuotere così il premio assicurativo stipulato solo pochi mesi prima. Quando i pompieri giunsero sul posto dopo la prima esplosione seguita da un principio d’incendio, avvertirono il proprietario che però non fece cenno alle altre bombole rimaste inesplose nella cascina, provocando la tragedia. Alla base delle due esplosioni, infatti, vi sarebbe stato un errato settaggio dei dispositivi che sono scoppiati in due fasi successive. Se tra la prima e la seconda esplosione Vincenti avesse avvertito i pompieri del pericolo, insomma, la strage si sarebbe potuta evitare.

Le tre vittime della strage

Nelle prime fasi delle indagini, Vincenti si era difeso riferendo di invidie e possibili vendette dei vicini, fino a quando gli inquirenti trovarono nella sua abitazione, in camera da letto, un foglio con le istruzioni di un timer della stessa marca e dello stesso modello di quello rinvenuto all’interno dell’edificio dove si era verificata la prima esplosione e utilizzato per azionare l’innesco: la prova, secondo l’accusa, del suo coinvolgimento, insieme ad altri indizi come il ritrovamento di un flessibile utilizzato per tagliare le inferriate delle finestre dei capannoni per simulare un’effrazione.

L’uomo, a quel punto, di fronte all’evidenza, aveva confessato nel corso di un lungo interrogatorio, al termine del quale era stato sottoposto a fermo di indiziato di delitto. La moglie, invece, era stata inizialmente indagata in stato di libertà.

Cascina esplosa ad Alessandria, il vigili del fuoco: “Persi tre colleghi. Abbiamo sperato fino all’ultimo”



Ulteriori indagini hanno, però, permesso di accertare che il movente fosse riconducibile all’intenzione di entrambi i coniugi di truffare l’assicurazione. E l’acquisto di alcune delle bombole di gas utilizzate per provocare l’esplosione avvenne alla presenza di entrambi i coniugi, così come il taglio delle grate per simulare un’effrazione.

Il funerale dei tre pompieri

Infine, la sera della tragedia, anche la Patrucco era stata messa a conoscenza della prima esplosione e della presenza di vigili del fuoco e carabinieri, e così come il marito non aveva fatto nulla per avvertire questi ultimi del gravissimo e imminente rischio per la loro incolumità. In un primo processo, con rito abbreviato, lo scorso luglio i coniugi Vincenti sono già stati condannati a quattro anni per la truffa all’assicurazione.