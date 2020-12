Una data “che non sarà mai un giorno come un altro, ma resterà impressa per tutta la vita come fuoco sulla carne viva”. Azouz Marzouk non dimentica, come gli altri familiari delle vittime, la sera dell’11 dicembre 2006 quando nella corte di via Diaz a Erba (Como), sotto i colpi di spranghe e coltelli, vengono uccisi la moglie Raffaella Castagna, il loro figlio Youssef di 2 anni e la nonna del piccolo Paola Galli. Morirà anche la vicina di casa Valeria Cherubini, mentre il marito Mario Frigerio riuscirà a salvarsi e a testimoniare a processo. Un quadruplice omicidio per cui sono stati condannati all’ergastolo, in via definitiva, i coniugi Romano, Olindo e Rosa Bazzi.

