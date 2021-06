“Ciao Daniel e David che i vostri cuori volino più in alto della follia di questo mondo” è lo striscione che gli amichetti della scuola calcio hanno affisso davanti alla parrocchia Regina Pacis di Ostia dove si celebrano i funerali di Daniel e David Fusinato, i due bambini assassinati ad Ardea domenica scorsa da Andrea Pignani.

Palloncini bianchi e azzurri e tante corone di fiori bianchi per l’ultimo saluto, mentre un lungo applauso ha accolto le due piccole bare bianche. Il silenzio rispettoso del dolore della famiglia è stato rotto dal pianto della mamma. In chiesa sono presenti anche la sindaca di Roma, Virginia Raggi e la Presidente del X Municipio, Giuliana Di Pillo.

La funzione è celebrata da Monsignor Dario Gervasi, ausiliario per il settore sud di Roma. Nel piazzale antistante la parrocchia, è folto lo spiegamento delle forze dell’ordine e di vigilanza privata. È stata transennata l’area esterna per delimitare la zona della funzione e rimossi i veicoli in sosta nelle vicinanze, molte le persone in fila, anche giovanissimi, per dare l’ultimo saluto ai due piccoli.

“L’Ostiamare si è chiusa in lutto. Abbiamo chiuso l’impianto e partecipiamo al dolore dei familiari. Parlare di calcio o di altro in questo momento non ha alcun senso. È una tragedia incredibile: siamo abituati a sentire notizie del genere provenire da altri paesi come gli Stati Uniti. Purtroppo per una serie sfortunatissime di coincidenze è capitata a noi”, ha detto Luigi Lardone, presidente di Ostiamare Calcio. Daniel Fusinato, il più grande dei due fratellini uccisi nella strage di Ardea, era il portiere dei Pulcini della società lidense.