Regnava il caos in quelle settimane del 2020. Il Covid, tra febbraio e il marzo di quell’anno, cominciò a sgranare il suo rosario di morti e di paure in un momento in cui nessuno era veramente preparato a controbatterlo. Se ne sapeva troppo poco. Forse qualcuno aveva sottovalutato il problema. Ma mancavano anche gli strumenti adeguati. Tanto che persino l’Oms, in un report, aveva denunciato la penuria di dispositivi di protezione. A livello mondiale. Un orientamento che ricalca lo “scudo penale” già messo in pratica da altre procure italiane come quelle di Milano e di Aosta e rafforzato da sentenze in Cassazione.

Non si può, dunque, fare ricadere su una singola Rsa la colpa – sotto il profilo penale – dei decessi e delle malattie che colpirono gli anziani ospiti delle strutture. Ecco una delle numerose ragioni per le quali la procura di Torino ha chiesto l’archiviazione dei primi quattro fascicoli di indagine, aperti per epidemia e omicidio in forma colposa, sulle residenze sanitarie presenti nel proprio territorio di pertinenza.

I procedimenti riguardano una Rsa di Moncalieri, due che fanno capo al Cottolengo e una quarta. Restano comunque aperte le inchieste sui casi più gravi come quello della “San Giuseppe” di Grugliasco dove erano morti 21 anziani su 87.

“Esigere una condotta diversa dai vertici e dal personale – è il concetto – non è possibile”. Ora sarà un gip del tribunale a decidere. Se deciderà di chiudere il caso, le numerose “persone offese” potranno comunque avviare delle cause in sede civile, dove i meccanismi e le logiche sono diversi.

Il procuratore aggiunto Vincenzo Pacileo, capo del pool dei pm subalpini che da circa sedici mesi si sta occupando della questione, ha redatto le proposte di archiviazioni corredandole con un preambolo che fotografa la situazione durante le prime fasi della pandemia. Era un periodo in cui, in Piemonte, non erano previsti tamponi a tappeto per tutti i cittadini, e trovare mascherine era un’impresa persino per le autorità sanitarie e per gli ospedali. Sul piano normativo le cose non andavano meglio.

Lo stato di emergenza nazionale era stato proclamato il 31 gennaio, ma la prima circolare ministeriale per le Rsa fu diramata solo a fine febbraio. Non c’è da stupirsi se i vertici delle strutture, quando sono stati interrogati, hanno messo a verbale dichiarazioni fotocopia: “Ci siamo sempre attenuti alle disposizioni in vigore”.

Esistono degli ostacoli anche sul piano del diritto. La Cassazione, per esempio, ha più volte ripetuto che per arrivare a una condanna per epidemia colposa non basta una “condotta omissiva”. Lo scudo penale inventato dal governo Conte, poi, ha messo altri paletti. Ed è praticamente impossibile, infine, ricucire il filo dei singoli casi di morte: è stato veramente il Covid a provocare il decesso del paziente? In quel periodo di autopsie non se ne facevano. C’era chi affermava che fossero inutili.

Il ministero della Salute, con indicazioni definite “di buon senso” dai magistrati, raccomandava di evitarle se non potevano essere prese misure che scongiurassero il rischio di contagio per gli operatori. Anche volendo procedere a tutti i costi, in Piemonte non c’erano sale settorie adeguate.